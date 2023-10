5 livros de terror para entrar no clima do Halloween

A hora do horror está entre nós! Finalmente chegamos ao Halloween, momento perfeito para doces e travessuras, e, claro, muito conteúdo de terror. Todos já vimos as clássicas listas de filmes que não podem faltar para você garantir um bom susto – de Invocação do Mal ao clássico do horror, O Exorcista – mas já pensou que o medo pode ser criado na sua cabeça com uma boa leitura? Por isso, selecionamos os melhores títulos para você ler neste Dia das Bruxas.

Livros de terror para o Halloween

O Cemitério

Não poderíamos montar uma lista de livros perfeitos para um bom susto e deixar de lado o queridinho Rei do Horror, Stephen King. Conhecemos clássicos como It: A Coisa e O Iluminado, mas que tal inovar com a leitura de O Cemitério?

Louis Creed, um jovem médico de Chicago, acredita que finalmente tem a vida dos sonhos após se mudar com sua família para uma pequena cidade no Maine – onde também conhecemos o querido Losers Club na icônica história do palhaço assassino.

Ao passear pelo bosque próximo à sua casa, Creed descobre um cemitério com pequenos túmulos onde gerações de crianças enterraram seus bichos de estimação falecidos.

Quando o gato de sua filha morre atropelado, Creed decide enterrá-lo no cemitério, mas, para sua surpresa, o animal retorna subitamente à vida. Será que podemos brincar com a vida e a morte?

O Colecionador

Não deixe a bela borboleta na capa te enganar, você levará bons sustos. O Colecionador, de John Fowles, conta a história de Frederick Clegg, um homem solitário e humilde que se vê menosprezado pela sociedade, mas encontra o amor da sua vida, almejando um tempo a sós com a jovem.

Assim, Miranda Gray, uma jovem estudante de artes, é sequestrada por Clegg, que acredita que pode fazê-la se apaixonar.

A história é narrada pelas duas personagens, Gray e Clegg. Será que a jovem vai sobreviver ao inferno do maníaco apaixonado? E se você precisa de mais uma razão para mergulhar na leitura, Stephen King desenvolveu um prefácio inédito para a obra.

BTK Profile: Máscara da Maldade

Você curte um bom true crime? Se sim, BTK Profile: Máscara da Maldade, da editora Darkside, é perfeito para você se debruçar durante o Halloween – então, já advertimos, tranque as portas e se prepare para a ansiedade e o medo gerados por um assassino em série.

Ao longo de três décadas, Dennis Rader aterrorizou os moradores de Wichita, Kansas. Rader aparentava ser um homem amigável, além de presidente da congregação de uma igreja local, mas foi um assassino em série que amarrava, torturava e matava mulheres, homens e, inclusive, crianças, tudo enquanto mantinha a polícia local iludida.

A cobertura abrangente e aprofundada dos repórteres do Wichita Eagle – que gerou mais de oitocentos artigos entre 2004 e 2006 – rendeu prêmios jornalísticos e elogios, e gerou o livro o BTK Profile: Máscara da Maldade.

O Homem de Giz

Em 1986, Eddie e seu grupo de amigos passavam a maior parte do dia andando de bicicleta pela vizinhança, em busca de aventuras com ajuda de um código secreto: pequenos desenhos de homens rabiscados com giz no asfalto.

O que os amigos não esperavam era serem levados a descobrir um corpo desmembrado e espalhado pelo bosque, transformando completamente o grupo.

Já em 2016, Eddie se esforça para superar o grave trauma de seu passado, até que um dia ele e os amigos da infância recebem um alerta: o desenho de um homem de giz enforcado. Quando um dos amigos aparece morto, Eddie precisa descobrir o que de fato aconteceu trinta anos atrás.

Desenhos ocultos

Se tem uma coisa que consegue nos assustar facilmente, são desenhos infantis inesperados – assim como em Invocação do Mal. Em Desenhos ocultos, de Jason Rekulak, a jovem Mallory Quinn, recém-saída da reabilitação, consegue um emprego provisório na casa de Ted e Caroline Maxwell, que aparentam levar a vida perfeita.

Quinn deve cuidar de Teddy, o filho de cinco anos do casal, que é apaixonado por desenhos, jamais abandonando seu caderno e seu lápis. Mas, um dia, algo diferente surge no papel: um homem em uma floresta, arrastando o corpo de uma mulher.

As ilustrações da criança vão se tornando cada vez mais sinistras, e seus bonequinhos de palito logo se transformam em desenhos realistas impossíveis de serem feitos por Teddy. O que será que a família esconde?

Agora que você tem as leituras ideais para a temporada, vai de doce ou travessura?