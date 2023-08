New Adult: livros picantes com capas fofas são hit

Você talvez tenha percebido que uma onda de livros tem viralizado nas redes sociais entre os fãs de romance, e estes possuem uma coisa em comum: suas capas ilustradas adoráveis, que imediatamente nos remetem à ternura e diversão! O que talvez você não espere é o tipo de conteúdo presente ali: são histórias picantes, com descrições bem detalhadas do sexo. Estes são os “New Adult”, também conhecidos como smut, que trazem a ternura de um romance jovem e as sensações inevitáveis de um uma relação intensa, o melhor de ambos os mundos, não é mesmo?

New Adult: o que é de fato?

Você deve estar pensando, o que é New Adult? A verdade é que esse sub gênero de romance engloba diversas possibilidades, desde o enemies to lover (ou seja, inimigos à amantes, em tradução literal) até o mistério e a fantasia. O rótulo é visto como a etapa seguinte do young adult – que é destinado à faixa dos 12 aos 17 anos – mas ambos retratam personagens em processo de amadurecimento. O que muda? As questões em livros de new adult são mais densas, como nos livros da autora americana Colleen Hoover (É Assim Que Acaba), que retratam temáticas de abuso, morte e violência doméstica. Esse gênero é normalmente protagonizado por personagens de 19 a 27 anos, e destinados para pessoas nessa faixa etária e mais.

Basicamente, os livros new adult são aqueles que a gente via nas bancas, com capas de duas pessoas se beijando – quase sempre com um homem sem camisa – ou aquelas imagens com modelos “sarados” com correntes ou cordas, que deixavam qualquer um com vergonha de ler o romance no metrô ou na rua. Afinal, todo mundo sabia que esses livros continham algum tipo de cena explícita. Por isso, as editoras optaram por uma reformulação, que inclusive levou a um maior número de vendas do gênero: em oposição às capas bregas e desconfortáveis, adotaram capas fofas e lúdicas.

Mas não estamos falando apenas de sexo. Essa descrição vai para além de experiências sexuais, entrando nas dores e passagens de um adulto, como traumas, desemprego, morte e, sim, eventualmente sexo. Apesar de terem cenas explícitas, são histórias de conhecimento e romance – a partir de um viés adulto!

E por que as capas fofas?

Não se engane, as capas fofas e ilustradas não são feitas apenas para que seus conteúdos adultos passem despercebidos em locais públicos. Faz parte da lógica do romance, na qual, inevitavelmente, o casal principal está destinado a permanecer junto, apesar de todas as adversidades da vida adulta. Apesar de picante e verdadeiro, jamais devemos esquecer que continua sendo romance em sua essência. E as histórias têm mesmo muito açúcar.

Geralmente você encontra um padrão nas capas adoráveis dos livros new adult: o casal principal – podem estar se beijando, se abraçando ou, inclusive, separados – elementos que remetem a pontos essenciais da trama e, claro, cores claras, mas que sejam chamativas na estante! Esse é o caso de livros como a Hipótese do Amor, cuja capa foi estampada no estande da Editora Arqueiro na Bienal do Livro de São Paulo, em 2022. Um casal de cientistas se beijando, com alguns bicos de bunsen e jarras com conteúdos químicos por trás, posam na capa.

E o conteúdo? Bom, a gente deixa que você descubra tudo sobre esse enemies to lovers no capítulo 16. Esse tipo de literatura faz o seu tipo? Então vamos mergulhar nela!

Livros New Adult

Vermelho, Branco e Sangue Azul

Você já deve ter ouvido falar tudo sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul de Casey McQuiston, que ganhou uma adaptação na Prime Video, mas a gente te garante que a leitura vale muito a pena. A história de romance LGBTQIA + de Alex Claremont-Diaz e o príncipe Henry é cativante em meio ao drama da realeza e da mídia, sendo um livro perfeito para quem ama um enemies to lovers. Além da representatividade, McQuiston entregou algumas cenas emocionantes – e quentes – entre os dois.

Quebrando o Gelo

Quebrando o Gelo de Hannah Grace é o novo favorito entre as leitoras do TikTok e é best-seller do New York Times! A história retrata o romance da patinadora artística Anastasia Ellen com o capitão Nate Hawkins – e adivinhem? Anastasia não gosta nem um pouco dele e de sua equipe, que a impedem de usar o rinque da Universidade da Califórnia para praticar. Mas esse ódio todo é interrompido quando o companheiro da patinadora sofre um acidente, e Nate se torna sua última esperança.

A Razão do Amor

Ali Hazelwood é uma das escritoras favoritas das leitoras de livros new adult, e A Razão do Amor não decepcionou. “Se há uma coisa que os homens odeiam mais do que uma mulher inteligente é uma mulher inteligente que faz as próprias escolhas quando se trata de sua vida sexual”, argumenta a autora no livro. Com isso, você já pode imaginar tudo que ela aborda, não é mesmo? O livro retrata o romance de Bee e Lei Ward, quando ambos começam a trabalhar em um projeto de neuroengenharia da NASA, mas o problema é: ambos são rivais declarados desde o doutorado. Será que dá para resistir?

Leitura de Verão

Mais um dos queridinhos do TikTok, Leitura de Verão, de Emily Henry. Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária e January Andrews escreve romances best-seller, dois polos opostos. A única coisa em comum é que vão morar em casas de praia vizinhas, falidos e paralisados por um bloqueio criativo.

Uma farsa de amor na Espanha

Se tem uma autora que sabe sobre new adult é Elena Armas, especialmente com Uma Farsa de Amor na Espanha. Uma viagem à Espanha e tentar convencer a família toda de que está namorando com o seu insuportável colega de trabalho, o que mais poderíamos pedir? Essa é a história de romance de Catalina e Aaaron – será que tudo não passa de uma mentira ou há um romance por baixo?

A Hipótese do Amor

Você já imaginou ler uma fanfic? Você talvez queira depois de conhecer A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood. A narrativa no estilo enemies to lovers foi inspirada no romance da última trilogia de Star Wars entre Rey Skywalker e Ben Solo. A história conta sobre o namoro de mentira de Olive, aluna do doutorado em Biologia, e Adam, seu professor insuportável. E, claro, fique sabendo que o capítulo 16 é um dos mais chocantes e se tornou sensação no TikTok.

A estratégia do Charme

A estratégia do charme, de Alison Cochrun, é uma comédia romântica com personagens que precisam superar traumas e preconceitos para ficarem juntos. A história conta o romance de Dev Deshpande, produtor de um reality show, e Charlie Winshaw, descrito como o maior pesadelo de um produtor, que só aceitou participar para recuperar sua imagem profissional danificada.

Um experimento de amor em Nova York

Alguém aqui pediu mais um sucesso de Elena Armas? Sim! Um experimento de amor em Nova York retrata o romance de Rosie Graham – que se abriga na casa de sua amiga Catalina, de Uma farsa de amor na Espanha – com Lucas, seu crush, que lhe oferece uma nova moradia em troca de encontros de mentira como forma de inspiração para seu bloqueio criativo.

E aí, qual vai ler primeiro?

