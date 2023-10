3 lançamentos de terror arrepiantes para assistir no Halloween

Com o Halloween se aproximando, os streamings vem preparando lançamentos grandiosos para arrepiar os assinantes. Este é o caso do Amazon Prime Video, Netflix e Paramount+, que, entre as inúmeras estreias do mês, apostam em títulos assustadores como “Totally Killer“, “A Queda da Casa de Usher” e “Cemitério Maldito: A Origem“, respectivamente. A seguir, você descobre mais detalhes sobre cada uma dessas produções (perfeitas para maratonar no dia das Bruxas, diga-se de passagem):

Totally Killer

O slasher cômico protagonizado por Kiernan Shipka (“O Mundo Sombrio de Sabrina“) acompanha Jamie, de 17 anos, que, após ser perseguida por um maníaco mascarado, acaba viajando acidentalmente no tempo. Nesse Retorno, precisa combater o psicopata durante os anos 1980. Caso não consiga derrotar o inimigo,corre o risco de ficar presa no passado para sempre. (Disponível no Amazon Prime Video)

A Queda da Casa de Usher

O aclamado Mike Flanagan (“A Maldição da Residência Hill” e “Missa da Meia-Noite“) entrega o seu novo seriado de terror. A adaptação do célebre conto de Edgar Allan Poe gira em torno de Roderick Usher (Bruce Greenwood), CEO de uma empresa farmacêutica corrupta que é forçado a reparar erros antigos depois de perder os filhos. (Disponível na Netflix)

Cemitério Maldito: A Origem

O prelúdio, baseado na obra icônica de Stephen King, acompanha o personagem Jud Crandall sonhando em deixar acidade natal de Ludlow, Maine. Contudo, após descobrir segredos sinistros sobre o local, acaba sendo forçado a enfrentar uma história familiar sombria que o manterá para sempre conectado à região. (Disponível no Paramount+)

