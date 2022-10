9 filmes de terror clássicos no streaming para maratonar neste Halloween

Atualizado em 28 out 2022, 13h48 - Publicado em 30 out 2022, 06h00

Que tal conhecer (ou rever) alguns dos maiores clássicos do terror neste Halloween? O que não falta são opções para todos os gostos nos serviços de streaming. O Exorcista — que é indiscutivelmente o melhor filme sobre possessão demoníaca— está disponível na HBO Max. Dirigida por William Friedkin, a obra chocou uma geração inteira e ainda rendeu uma indicação ao Oscar para Linda Blair, que interpretou a jovem Regan de forma brilhantemente assustadora.

E para quem adora um slasher (filmes com assassinos perturbadores), não deixe de conferir títulos icônicos como Sexta-Feira 13 — que marcou Jason Vorhees na cultura pop — e O Massacre da Serra Elétrica, perturbador longa de Tobe Hooper que chegou a ser banido em alguns países após o seu lançamento em 1974.

Quer mais dicas de clássicos do terror para assistir no streaming? Veja a seguir:

O Exorcista (HBO Max)

É impossível começar quaisquer listas sobre clássicos do terror sem incluir O Exorcista, filme de William Friedkin que mudou as regras do gênero para sempre. Décadas após o seu lançamento, quaisquer longas sobre possessão demoníaca continuam seguindo os moldes desta obra. A trama é simples: uma adolescente chamada Blair — interpretada de forma brilhante por Linda Blair — é possuída por um espírito maligno após brincar com um tabuleiro ouija. A partir daí, Ellen, a mãe da menina, precisa correr contra o tempo para salvar a vida (e a alma) da jovem.

O Iluminado (HBO Max)

E se “O Exorcista” ditou as regras acerca dos filmes sobre possessão, O Iluminado mudou para sempre o gênero de casas mal-assombradas (mesmo se passando em um hotel). Começando pela direção brilhante de Stanley Kubrick, que criou uma atmosfera tão deslumbrante quanto sufocante. O longa — baseado na obra literária de Stephen King — acompanha Jack Torrance (Jack Nicholson), um zelador que, acompanhado de sua família, aceita trabalhar em um hotel isolado durante o inverno. Aos poucos, os espíritos do local vão enlouquecendo Torrance, que se torna um perigo para a esposa e o filho.

Carrie (Amazon Prime Video)

Esqueça as terríveis refilmagens de Carrie: a única adaptação que realmente faz jus à obra de Stephen King foi dirigida em 1976 por Brian de Palma. Na trama, acompanhamos uma adolescente com poderes telecinéticos que é atormentada por seus colegas na escola. Em casa, ela sofre com a mãe, que é uma fanática religiosa. Tudo vai de mal a pior, até que um evento específico faz com que Carrie decida colocar um fim em toda a angústia em sua vida. Spoiler alert: os minutos finais do longa trazem algumas das melhores cenas da história do terror.

O Bebê de Rosemary (Amazon Prime Video)

Em O Bebê de Rosemary, Roman Polanski cria uma história tensa, aterrorizante e claustrofóbica. Nela, um jovem casal se muda para um apartamento em uma área tranquila. Contudo, não demora para que Rosemary (Mia Farrow) passe a desconfiar que seus vizinhos não são tão bonzinhos quanto aparentam. Se você nunca ouviu falar sobre o famoso final do longa, corra para assistir: a experiência será ainda mais impactante.

O Massacre da Serra Elétrica (Looke)

Uma boa lista de clássicos do terror não pode deixar de citar alguns slashers inesquecíveis, não é mesmo? E O Massacre da Serra Elétrica (1974) é um dos mais brutais do gênero. Gravado brilhantemente em “estilo documentário”, o filme acabou se tornando um dos maiores precursores do found footage — que viria a se popularizar após o lançamento de A Bruxa de Blair, em 1999. A história acompanha um grupo de amigos que, após parar numa cidade deserta, acaba se tornando o alvo de uma família de psicopatas canibais. A experiência é tão indigesta, que o longa foi banido em alguns países após o seu lançamento. Definitivamente não é para quem tem estômago fraco.

Halloween (Looke)

Halloween (1978) tinha tudo para ser apenas mais um filme slasher: a trama simples — sobre um assassino que escapa do hospício e passa a matar jovens azarados na noite de Dia das Bruxas — não é lá tão inovadora. Porém, a maneira em que o diretor John Carpenter conduziu a experiência fez toda a diferença. Começando pela trilha sonora, que é uma das mais icônicas do terror. Depois, temos a cinematografia panorâmica — que intensifica o pavor das cenas. E por fim, temos Jamie Lee Curtis interpretando Laurie, que é possivelmente a melhor final girl de todos os tempos. Todos esses elementos fazem de “Halloween” uma viagem arrebatadora para quaisquer fãs de cinema.

Sexta-feira 13 – Parte III (Pluto TV)

Poderíamos citar o primeiro Sexta-Feira 13 (1980) na lista? Poderíamos. Mas é o terceiro volume da franquia — lançado em 1982 — que traz todas as características responsáveis por transformar Jason Voorhees em um ícone da cultura pop. Para início de conversa, é apenas neste capítulo que o assassino passa a usar a sua famosa máscara de hockey. E, enquanto os volumes anteriores tentam entregar uma narrativa minimamente mais complexa, Sexta-Feira 13 Parte III assume o seu tom espalhafatoso. O resultado é um filme que executa muito bem todos os clichês que amamos no gênero, com mortes criativas, perseguições frenéticas e uma atmosfera digna daqueles contos de horror que as pessoas costumam compartilhar em volta de fogueiras.

Psicose (Star+)

Por mais que a obra-prima de Alfred Hitchcock se encaixe mais como um thriller, a proposta de Psicose não deixa de ser extremamente aterrorizante. A história gira em torno de uma secretária de Phoenix que rouba 43 milhões de dólares de seu trabalho e se esconde num motel à beira da estrada. Vamos parar por aí, já que quaisquer outros detalhes podem estragar a experiência daqueles que conseguiram (milagrosamente) escapar dos spoilers deste clássico de 1960. Contudo, não é exagero afirmar que o filme traz o maior (e melhor) plot twist já criado na história da sétima arte.

Brinquedo Assassino (MGM Amazon Channel)

Chucky andou para que Annabelle (e agora M3gan) pudessem correr. Sério, Brinquedo Assassino é o pai de todos os filmes sobre bonecos demoníacos. Criada por Don Mancini, a narrativa sabe como mesclar terror e humor ácido ao contar a história de uma mãe que presenteia o filho com um boneco possuído pelo espírito de um serial killer. É tão mórbido que chega a ser engraçado, e este é o tom irônico que a franquia vem construindo com excelência desde o seu início. Menção honrosa à recente série de Chucky, disponível no Star+, que traz todos os elementos que amamos sobre a saga.

Menções honrosas

A seguir, você confere outros clássicos indispensáveis do terror (e onde assisti-los):

A Hora do Pesadelo – 1984 (HBO Max)

Poltergeist – 1982 (HBO Max)

Pânico – 1996 (Paramount+)

A Bruxa de Blair – 1999 (Star+)

Drácula – 1931 (Looke)

Frankenstein – 1931 (Looke)

A Mosca – 1986 (Star+)

A Morte do Demônio – 1983 (Claro NOW)