Lançamentos de filmes e séries nos streamings em abril de 2023

Abril está agitado nos streamings! No início deste mês, o Disney+ disponibiliza uma entrevista intensa com Jeremy Renner, que fala pela primeira vez sobre o acidente que quase o matou no início do ano. No teaser, extremamente sensível, o astro da Marvel relembra a dor que sentiu no momento e revela detalhes sobre a sua dramática recuperação.

Já no dia 13, a Netflix lança o que aparenta ser uma das séries mais polêmicas do ano: Desejo Obsessivo. O thriller erótico irá acompanhar as consequências devastadoras de um triângulo amoroso entre um pai e a esposa de seu filho.

Além disso, os amantes de crimes reais têm motivos de sobras para ficarem ansiosos por“Love & Death, nova minissérie da HBO Max estrelada por Elizabeth Olsen. Ficou curiosa? Então confira a seguir os principais lançamentos de filmes e séries no streaming em abril:

Uma História de Terror, Sobrevivência e Triunfo (Disney+)

Após sofrer um acidente que quase lhe tirou a vida, Jeremy Renner concede a sua primeira entrevista sobre o evento. Quem conduz a conversa é a renomada jornalista Diane Sawyer, que irá explorar os detalhes físicos e psicológicos do trágico incidente.

Data de lançamento: 07/04

Desejo Obsessivo – 1ª Temporada (Netflix)

A adaptação do romance Damage, de Josephine Hart, irá explorar um triângulo amoroso controverso entre um pai e a esposa de seu filho.

Data de lançamento: 13/04

A Maravilhosa Sra. Maisel – 5ª Temporada (Amazon Prime Video)

Na quinta e última temporada de A Maravilhosa Sra. Maisel, série vencedora do Emmy, Midge (Rachel Brosnahan) precisa recuperar a sua reputação para conseguir retornar ao topo no mundo do stand-up.

Data de lançamento: 14/04

A Última Coisa Que Ele Me Falou – Minissérie limitada (Apple TV+)

Protagonizada por Jennifer Garner, a minissérie limitada é baseada num romance best-seller do New York Times, escrito por Laura Dave. Nele, uma mulher precisa construir um relacionamento com a enteada adolescente para solucionar o desaparecimento de seu marido.

Data de lançamento: 14/04

Barry – 4ª Temporada (HBO Max)

A última temporada de Barry estreia no final do mês. Ao que tudo indica, os episódios finais mostrarão as consequências das ações de Cousineau e da prisão de Barry. Além disso, os produtores prometem uma grande reviravolta chocante. O que será que vai rolar?

Data de lançamento: 16/04

Guia Turístico para o Amor (Netflix)

Essa é para os amantes de comédias românticas! A nova aposta da Netflix para o gênero acompanha uma agente de viagens que, durante uma ida ao Vietnã, conhece um guia turístico que lhe faz enxergar a vida de maneira inusitada. Fofo, né?

Data de lançamento: 21/04

Ghosted – Sem Resposta (Apple TV+)

Repleto de ação, romance e aventura, Ghosted traz Chris Evans (Capitão América) e Ana de Armas (Blonde) em um dos principais lançamentos da Apple TV+ em 2023.

Data de lançamento: 21/04

Close (MUBI)

O indicado ao Oscar deste ano Close gira em torno de Léo e Remi, dois melhores amigos cujo vínculo inquebrável é interrompido de maneira dramática. Prepare os lencinhos!

Data de lançamento: 21/04

Love & Death – 1ª Temporada (HBO Max)

Protagonizada por Elizabeth Olsen (Wandavision), a minissérie, baseada num crime real, fala sobre Candy Montgomery, que assassinou brutalmente a esposa de seu ex-marido em 1980.

Data de lançamento: 27/04

Citadel – 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Citadel é um thriller sobre uma agência de espionagem global que foi derrubada por agentes da Manticore, um influente sindicato envolvido com o mundo das sombras. Misterioso, eim?

Data de lançamento: 28/04