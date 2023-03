“Asteroid City”: novo filme de Wes Anderson ganha trailer

O universo Wes Anderson acaba de se expandir. Nesta quarta-feira (29), foi divulgado o primeiro trailer de Asteroid City, próximo filme do diretor, estrelado por Tom Hanks e Margot Robbie. O elenco ainda tem outros nomes de peso (como de costume): Scarlett Johansson, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson e Maya Hawke.

A história se passa em 1950 em uma pequena cidade nos Estados Unidos, Asteroid City, onde está acontecendo uma convenção de astronomia. O evento é interrompido por acontecimentos inexplicáveis que podem mudar o curso da história humana. O longa foi descrito como uma meditação poética do significado da vida durante a fase de pós-produção.

Veja o trailer abaixo:

O cuidado com a direção de arte dos filmes de Wes Anderson são sempre uma atração à parte. Robert Yeoman cuida da cinematografia e Adam Stockhausen do design de produção, os dois já trabalham com Anderson antes e ganharam o Oscar por O Grande Hotel Budapeste – respectivamente nas categorias de cinematografia e design de produção.

Wes Anderson é o diretor e se baseou em um roteiro escrito por ele junto a Roman Coppola. Asteroid City chega aos cinemas norte-americanos em 16 de junho e está previsto para ser lançado no Brasil em agosto.