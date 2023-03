Netflix divulga trailer de ‘Desejo Obsessivo’, polêmico suspense erótico

A Netflix se prepara para lançar o que pode ser uma das minisséries mais polêmicas de seu catálogo. Estamos falando de “Desejo Obsessivo”, adaptação televisiva do livro “Damage”, divulgado em 1991 por Josephine Hart. A trama gira em torno de Anna Barton, que mergulha em um intenso romance com o pai de seu noivo, William. Com isso, um complexo e perigoso triângulo amoroso é iniciado na família, trazendo consequências devastadoras para todos. Confira o trailer:

A minissérie, criada e escrita por Morgan Lloyd-Malcolm, será dividida em quatro partes. O elenco conta com estrelas como Richard Armitage (“O Hobbit”, “O Estranho”), Charlie Murphy (“Halo”, “Peaky Blinders”), Indira Varma (“Luther”, “Obi Wan Kenobi” ) e Rish Shah (“Ms. Marvel”).

A produção tem estreia marcada para 13 de abril (quinta-feira), e promete ser um dos maiores lançamentos do mês. E aí, vai assistir?