8 clássicos imperdíveis do cinema nacional para ver no streaming

Títulos que atravessam o tempo e ficaram para a história, os clássicos abaixo são alguns entre produções do cinema nacional que valem sempre assistir. Entre eles, Cidade de Deus, longa-metragem dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, lançado em 2002, que virou um marco, assim como Central do Brasil, de 1998, dirigido por Walter Salles.

Confira, a seguir, 8 clássicos do cinema nacional para ver no streaming

Cidade de Deus, no Netflix, Globoplay e Paramount +

Lançado em 2002, o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, ganhou reconhecimento internacional e chegou a ser indicado a quatro categorias no Oscar. O longa-metragem, inspirado no livro homônimo de Paulo Lins, conta a história da favela situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o avanço e guerra entre facções criminosas e o impacto no dia a dia da comunidade.

Central do Brasil, Globoplay

Lançado em 1998, Central do Brasil conta a história de Dora, uma mulher que escreve cartas para pessoas analfabetas na estação de trem carioca, e Josué, um menino que perdeu a mãe enquanto procurava pelo pai. O filme recebeu duas indicações ao Oscar, entre elas a de melhor atriz, para Fernanda Montenegro. A direção é de Walter Salles.

O auto da compadecida, Globoplay

De 2000, o filme O auto da compadecida é adaptado do livro de Ariano Suassuna e, bem humorado, conta a história dos amigos João Grilo e Chicó, interpretados por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, respectivamente, e as lutas para sobreviver no sertão nordestino.

Macunaíma, Globoplay

Filme de 1969, Macunaíma mistura fantasia e comédia em uma trama inspirada no clássico homônimo de Mário de Andrade. O longa acompanha a saga de Macunaíma, um herói sem caráter, rumo à cidade com os irmãos. O filme é dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e conta ainda com o ator Paulo José e Grande Otelo, no papel de Macunaíma.

Deus e o Diabo na Terra do Sol, Globoplay

Marco do Cinema Novo, Deus e Diabo na Terra do Sol foi lançado em 1964, com direção de Glauber Rocha, também responsável por clássicos como Terra em Transe e Barravento. O longa é sobre a saga de um vaqueiro que, após matar o coronel, foge com a mulher e encontra seguidores do beato Sebastião e cangaceiros.

Carandiru, Netflix e Globoplay

Inspirado no livro Estação Carandiru, de Drauzio Varella, o filme Carandiru foi lançado em 2003, e acompanha a saga do médico na prevenção da Aids no presídio em São Paulo, assim como o relato sobre o massacre que ocorreu no local, em 1992. O longa-metragem foi dirigido por Héctor Babenco.

Ó Pai, ó, Globoplay

Protagonizado pelo ator Lázaro Ramos, o filme acompanha, em tom de comédia, um cortiço no centro histórico do Pelourinho, em Salvador. A trama, lançada em 2007, é dirigida por Monique Gardenberg e foi inspirada em peça de Márcio Meirelles. Recentemente, foi anunciada a sequência.

Bicho de 7 Cabeças, Netflix

Filme de 2000, dirigido por Laís Bodanzky, o drama Bicho de 7 Cabeças é protagonizado por Rodrigo Santoro, que vive um jovem internado em uma instituição psiquiátrica, após o seu pai encontrar drogas entre os seus pertences. O longa foi baseado no livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carrano Bueno.