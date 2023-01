Jeremy Renner é hospitalizado em estado grave após acidente na neve

Jeremy Renner, astro mundialmente conhecido por interpretar o personagem Gavião Arqueiro na Marvel, está em estado crítico após sofrer um acidente com um limpa-neve. O representante do ator confirmou a informação aos veículos The Hollywood Reporter e Deadline: “Podemos informar que Jeremy se encontra em estado crítico, mas estável (…) após se envolver num acidente enquanto retirava a neve.”

Ao que tudo indica, Jeremy estava retirando a neve de casa quando se acidentou brutalmente. Contudo, a fonte não especificou o local do acidente e nem como ele ocorreu. “Está recebendo excelentes cuidados, e sua família está com ele”, disse o representante ao final da nota. Mais detalhes devem ser revelados em breve.

O intérprete do MCU está com 51 anos e já recebeu duas indicações ao Oscar: uma em 2009 por “Guerra ao Terror” e outra em 2011 por “Atração Perigosa”.