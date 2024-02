Lançamentos de músicas da semana (19/02 a 23/02)!

No ritmo oposto do mês de janeiro, o segundo mês do ano está quase chegando ao fim, e tudo parece um redemoinho de loucura, festa e, claro, muito som! E quando se trata do último, vocês já sabem muito bem que adoramos uma boa leva de lançamentos de músicas para dar aquele up em nossas playlists (e na alma).

Entre os lançamentos musicais para esta semana, Ludmilla finalmente entregou a sua nova era completa, com seu álbum ao vivo Numanice #3, no qual a artista promete uma Lud para todos os gostos: desde pagodeira até maliciosa e, inclusive, com algumas misturas do piseiro com o funk.

E não seria uma boa semana sem surpresas, não é mesmo? De supetão, SZA decidiu lançar “Saturn”, o primeiro single do seu próximo álbum LANA, que será a versão deluxe de SOS. A faixa, que já tinha sido apresentada ao vivo pela cantora, já vinha viralizando mesmo antes do seu lançamento, e agora finalmente temos um gostinho do futuro musical da artista.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que trazermos uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir neste final de semana. Veja só:

Novas músicas da semana

Além dos sucessos que já mencionamos, temos o lançamento de “Drown”, segundo single do futuro álbum de Justin Timberlake, intitulado Everything I Thought I Was. Desta vez, Timberlake trouxe para os fãs um single emocionante, misturado com os toques de pop dos anos 90 que tanto amamos do artista.

Tivemos também mais um single de Selena Gomez, o “Love On”, provando que a artista está apaixonadíssima. A música, com energia romântica e parisiense, veio acompanhada de um videoclipe no qual vemos diversos casais em clima de pegaçã. Ela veio servir amor!

No Brasil, Vanessa da Mata está de volta com a sua voz avassaladora na faixa “Rindo com Você”, lançada nesta última sexta-feira (23). Na música, ela narra uma saudade que somente os corações apaixonados conseguem sentir, traduzindo um amor que nem mesmo o tempo consegue apagar.

“Todo mundo que sente saudade de alguém entende que a ausência passa a se tornar presença. O desejo de reencontrar quem amamos é algo muito forte e em ‘Rindo Com Você’ quis mostrar como até mesmo a aparição em um sonho pode ser suficiente para despertar um sentimento bom,” conta a cantora. O projeto dá início a uma bateria de shows pelo Brasil e também pela Europa.

Novo álbum de Ludmilla

É Ludmilla quem abre a seleção dos melhores lançamentos de músicas da semana. Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2022, o Numanice #3 chega para tornar a nossa playlist mais alegre.

Com regravações inesquecíveis de grupos de pagode dos anos 1990 e 2000, além de convidados especiais – como o cantor Belo na faixa “26 de dezembro” e Carol Biazin na sofrida “Raio X” – Lud imprime a sua melhor performance vocal e artística em anos.

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist semanal no Spotify!

