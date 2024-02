Madonna cai durante apresentação e ri do momento inusitado

A semana começou com altos e baixos para Madonna (literalmente). A cantora, que está em turnê mundial em celebração aos mais de 40 anos de carreira, sofreu um pequeno acidente durante uma apresentação neste último sábado (17), na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

A rainha do pop, que performava um dos seus maiores sucessos do álbum True Blue, a canção “Open Your Heart”, de 1986, acabou se desequilibrando ao ser arrastada de uma cadeira por um dançarino enquanto realizava a performace. Confira a seguir o momento inusitado.

e a Madonna foi pro chão kkk tadinha kkk mas ela levou numa boa, só ficou perdida depois kkk pic.twitter.com/JGSioigh5o — marcus (@perigo__) February 19, 2024

A diva não se deixou levar pelo constrangimento e logo caiu na gargalhada ao perceber o momento inusitado diante da plateia.

Vale lembrar que ainda não temos confirmações da passagem de Madonna pelo Brasil, mas esperamos que momentos icônicos como esse sejam possíveis em terras brasileiras. Come to Brazil, Madonna.