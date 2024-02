A maior noite do cinema está cada vez mais próxima. Portanto, se você ainda não começou a maratonar, é hora de correr! Longas como “Barbie”, “Oppenheimer”, “Pobres Criaturas” e “Assassinos da Lua das Flores” figuram entre os destaques da cerimônia, e já podem ser desfrutados no conforto do seu sofá. A seguir, te contamos onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024.

A seguir, você confere onde assistir aos filmes indicados ao 96º Oscar (seja através dos streamings ou nos cinemas):

Onde assistir aos indicados ao Oscar 2024?

Barbie

Estrelado por Ryan Gosling e Margot Robbie, o filme que se tornou um verdadeiro fenômeno no ano passado retrata a boneca mais famosa do planeta enfrentando os problemas sociais do mundo real.

Onde assistir: HBO Max e plataformas de compra e aluguel digital

Oppenheimer

Um dos longas recordistas de indicações deste ano gira em torno da trajetória de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), cientista responsável pela criação da bomba atômica.

Onde assistir: nas plataformas de compra e aluguel digital (Youtube e iTunes)

Pobres Criaturas

Protagonizado de forma brilhante por Emma Stone (uma das favoritas para vencer a estatueta de Melhor Atriz neste ano), a produção acompanha uma mulher que, após ser ressuscitada por um cientista maluco, passa a redescobrir as maravilhas e horrores do mundo.

Continua após a publicidade

Onde assistir: em cartaz nos cinemas nacionais

Maestro

O segundo filme dirigido por Bradley Cooper retrata o complexo relacionamento entre o músico Leonard Bernstein e Felicia Montealegre.

Onde assistir: Netflix

Vidas Passadas

Nora e Hae Sung são amigos de infância profundamente conectados que, após vinte anos separados, se reencontram em momentos completamente diferentes de suas vidas. Dirigido pela excelente Celine Song.

Continua após a publicidade

Onde assistir: em cartaz nos cinemas nacionais

Os Rejeitados

Um professor cínico e amargurado é forçado a permanecer no campus para cuidar de um grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias. Contudo, o que antes parecia uma verdadeira penitência, logo se transforma em uma experiência emocionalmente transformadora. Sem dúvidas, um dos melhores filmes desta edição.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas nacionais

Anatomia de uma Queda

Dirigido por Justine Triet (única mulher indicada a Melhor Direção neste ano), o longa gira em torno de Sandra (Sandra Hüller), que após se tornar suspeita de ter assassinado o marido, precisa provar a sua inocência tendo como única testemunha o seu filho cego. Imperdível para os amantes de um bom drama com altas doses de suspense e reflexões morais.

Continua após a publicidade

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Assassinos da Lua das Flores

Estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, o filme, baseado em fatos, retrata como os americanos massacraram a nação indígena Osage por uma disputa acerca de petróleo.

Onde assistir: Apple TV+ e plataformas de compra e aluguel digital

A Zona de Interesse

Continua após a publicidade

Extremamente perturbador, “A Zona de Interesse” acompanha o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, e sua esposa Hedwig, buscando atingir a vida dos sonhos enquanto vivem ao lado de um campo de concentração.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

American Fiction

Estrelado por Jeffrey Wright, a produção traz um romancista cansado de ver o sistema lucrar às custas do entretenimento negro. Por isso, cria um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar.

Onde assistir: ainda sem previsão de estreia no Brasil

Onde assistir aos indicados das categorias secundárias do Oscar 2024

Indicados a Melhor Animação

O Menino e a Garça : em cartaz nos cinemas

: em cartaz nos cinemas Homem-Aranha: Através do Aranhaverso : HBO Max e plataformas de aluguel e compra digital

: HBO Max e plataformas de aluguel e compra digital Nimona : Netflix

: Netflix Elementos : Disney+

: Disney+ Meu Amigo Robô: em cartaz nos cinemas nacionais

Indicados a Melhor Atriz

A Cor Púrpura (Danielle Brooks): em cartaz nos cinemas nacionais

(Danielle Brooks): em cartaz nos cinemas nacionais Nyad (Annette Bening): Netflix

Indicados a Melhor Ator

Rustin (Colman Domingo): Netflix

Indicados a Melhor Filme Internacional

A Sociedade da Neve : Netflix

: Netflix Dias Perfeitos : em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 29/02

: em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 29/02 Eu, Capitão : em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 29/02

: em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 29/02 A Sala dos Professores: em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 29/02

Indicados a Melhor Documentário

The Eternal Memory : Paramount+

: Paramount+ 20 Dias em Mariupol : em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 07/03

: em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 07/03 As 4 Filhas de Olfa: em cartaz nos cinemas nacionais a partir de 07/03

Indicados a Melhor Curta-Metragem

A Incrível História de Henry Sugar: Netflix

Indicados a Melhor Design de Produção

Napoleão: disponível na Apple TV+ a partir de 01/03

Indicados a Melhor Trilha Sonora

Indiana Jones e a Relíquia do Destino: Disney+

Indicados a Melhor Som

Resistência: Disney+

Indicados a Melhores Efeitos Visuais

Guardiões da Galáxia Vol. 3 : Disney+

: Disney+ Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um: Paramount+

*A lista será atualizada conforme mais indicados forem disponibilizados para streaming ou entrarem em cartaz nos cinemas brasileiros. Vale lembrar que a lista completa de nomeados está disponível em CLAUDIA.

Relacionadas Cultura 11 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 2024