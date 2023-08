8 hits da música pop que quase foram interpretados por outros cantores

Já pensou em escutar Umbrella, da Rihanna, na voz de outra cantora? Ou então, Chandelier, mega hit de Sia, sendo interpretada por um artista diferente? Por pouco, essas suposições quase se tornaram realidade. É extremamente comum que produções e composições passem de gravadora em gravadora, sendo oferecidas para os mais diversos cantores.

Com isso, inúmeros performers acabam recusando faixas que, após algum tempo, se tornam alguns dos maiores sucessos de todos os tempos. Imagina a frustração! A seguir, você confere oito exemplos:

Telephone, Lady Gaga feat. Beyoncé

Sim, um dos duetos mais icônicos da cultura pop quase foi parar nas mãos de Britney Spears. Na época, Gaga e o produtor Darkchild compuseram a canção para o disco Blackout da princesa do pop. Contudo, após a equipe da artista rejeitá-la, a Mother Monster decidiu ficar com a faixa e incluí-la no EP The Fame Monster. O resto é história… Aliás, a versão demo na voz de Britney chegou a vazar na internet. Confira:

Umbrella, Rihanna

Na época, Umbrella foi um divisor de águas na carreira de Rihanna. Se antes de 2007 a artista era apenas uma hit maker despretensiosa, após a canção, o mundo passou a enxergar a cantora como uma força monstruosa do pop, capaz de entregar refrãos potentes e visuais marcantes.

Porém, toda essa revolução quase foi por água abaixo. O motivo? O produtor da faixa, Tricky Stewart, ofereceu a canção primeiramente à Britney Spears, que passou perto de utilizá-la como primeiro single de Blackout. Porém, de última hora, a equipe da artista decidiu substituir a escolha por Gimme More, descartando Umbrella do restante do trabalho.

Toxic, Britney Spears

Toxic é um dos principais marcos da cultura pop recente, tanto pela música em si — extremamente singular — quanto pelos visuais que a acompanharam — Spears vestida de aeromoça no videoclipe se tornou um símbolo vívido no imaginário coletivo. Porém, por muito pouco, a canção quase foi parar nas mãos de Kylie Minogue.

Em entrevista à Capital FM, Minogue chegou a comentar o episódio. “Não fiquei irritada que funcionou tão bem para ela. É como deixar um peixe escapar do anzol… Você apenas precisa aceitar”, declarou. Vale lembrar que o hit rendeu à Spears o seu primeiro (e único) Grammy.

Chandelier, Sia

Tanto Chandelier quanto Cheap Thrills, dois dos maiores hits da carreira de Sia, foram oferecidos primeiramente à Rihanna. Contudo, a cantora recusou as faixas, preferindo seguir sonoridades mais experimentais — algo que ficou evidente após o lançamento de Anti, último álbum de estúdio lançado pela fundadora da Fenty Beauty.

Shape of You, Ed Sheeran

Shape of You figura entre as dez canções mais vendidas na história da indústria musical… E isso quase foi mérito de Rihanna, já que a canção também foi oferecida à cantora antes de chegar às mãos de Sheeran.

Don’t Cha, The Pussycat Dolls

Uma das maiores canções já lançadas por um girl group, Don’t Cha quase foi interpretada por Paris Hilton — que, na época, chegou a emplacar alguns hits como Stars Are Blind e Nothing in This World. Em entrevista ao Digital Spy, a socialite explicou a situação: “Eu cheguei a escutar a faixa, mas não nos moldes em que viemos a amar. Se eu tivesse escutado a versão finalizada [das Pussycat Dolls], definitivamente iria agarrar a chance.”

Baby One More Time, Britney Spears

Baby One More Time, uma das canções pop mais icônicas de todos os tempos, quase foi lançada pelo grupo TLC. Imagine não ter a voz singular de Spears cantando “Oh Baby, Baby” na canção? Graças ao universo, isso não aconteceu, fazendo com que a faixa de 1998 se tornasse a responsável por apresentar Britney ao mundo.

I Don’t Want To Miss a Thing, Aerosmith

O grande hit do Aerosmith foi composto por Diane Warren, que criou a faixa tendo Céline Dion como intérprete ideal. Porém, após a artista recusá-la, a composição passou alguns anos no “limbo” (em outras palavras, ninguém a queria). Porém, durante os anos noventa, a canção chegou às mãos do Aerosmith, que a transformaram no grande sucesso da trilha sonora do filme Armageddon.