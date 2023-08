Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 06/08 e 12/08

Uma das peças mais comentadas do ano, “A Herança”, estrelada por Reynaldo Gianecchini, retorna para uma nova temporada no Teatro Raul Cortez. E para os amantes de cinema, o drama LGBTQIAPN+ “Blue Jean”, vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza deste ano, entra em cartaz nas salas de exibição. Além disso, Agnes Nunes realiza uma apresentação emocionante no Blue Note, em São Paulo.

O que não falta são eventos imperdíveis, né? A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural paulista com o melhor da arte nesta semana:

Teatro

ONHEAMA (Até 13/8)

“ONHEAMA”, realizada para o Festival Amazonas de Ópera, é uma montagem de ópera encantadora criada por João Guilherme Ripper. A narrativa, conduzida com marionetes, conta a história épica de Iporangaba, um jovem guerreiro indígena que precisa resgatar o sol, que foi absorvido pela terrível onça Xivi. Oportunidade imperdível para aprender mais sobre a mitologia amazônica de maneira lúdica e descontraída!

Endereço : Auditório Lina Bo Bardi (MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo) – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Vila Mariana

: Auditório Lina Bo Bardi (MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo) – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Vila Mariana Preços : R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada)

: R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada) Horários: 06, 12 e 13 de Agosto, 11h e 15h.

A Herança (até 20/8)

Baseada no espetáculo homônimo da Broadway vencedor do Tony Awards, “A Herança” traz Felipe Hintze e Reynaldo Gianecchini em uma complexa narrativa sobre os maiores questionamentos que orbitam a comunidade LGBTQIAPN+. Com cerca de seis horas de duração, a peça é dividida em dois dias.

Endereço : Teatro Raul Cortez – Rua Doutor Plínio Barreto, 285

: Teatro Raul Cortez – Rua Doutor Plínio Barreto, 285 Preços : a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

: a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Horários: Parte 1: Quintas e Sábados, às 20h. Parte 2: Sextas, às 20h e domingos, às 18h.

Cinema

Blue Jean

“Blue Jean”, drama LGBTQIAPN+ protagonizado por Rosy McEwen e vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza, já está em cartaz nos cinemas. A trama, ambientada em 1988, gira em torno de uma professora lésbica de educação fisica que é forçada a viver uma vida dupla, devido a uma campanha homofóbica do governo britânico. Vale lembrar que o longa chegou a conquistar uma indicação de Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico no BAFTA deste ano.

“El Camino – Cinema de viagem da América do Sul” (até 07/8)

A mostra “El Camino – Jornadas Cinematográficas pela América do Sul” oferece um panorama histórico de filmes rodoviários produzidos ao longo do continente sul-americano, abrangendo desde a década de 1960 até os tempos contemporâneos. Ao todo, a programação reúne 19 títulos, com produções brasileiras, argentinas, peruanas, chilenas e mais. Entre os diretores das obras, estão Helena Solberg, Miguel Littin, Aline Motta, Jorge Sanjinés, Walter Lima Jr, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Solanas e Lucrecia Martel.

Endereço : CCBB – Rua Álvares Penteado, 112

: CCBB – Rua Álvares Penteado, 112 Preços : Gratuito

: Gratuito Horários: Confira a programação completa no site do CCBB

Exposição

Chegança: Um lugar ao sol e um lugar ao sul (até 3/12)

O Museu da Imigração (MI), junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura no próximo sábado (12), às 11h, a exposição “Chegança: Um lugar ao sol e um lugar ao sul“.

Incluindo uma série fotográfica de Sirli Freitas, vencedora do XVI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, e experiências multimídias com a participação das trançadeiras haitianas Lutania Charles e Sophonia Elysee, a instalação retrata a realidade de haitianos que migraram para o sul do Brasil em busca de oportunidades de trabalho e de uma vida melhor.

Endereço : Museu da Imigração – Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca

: Museu da Imigração – Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca Preço : R$ 10,00 (inteira). Entrada gratuita aos sábados.

: R$ 10,00 (inteira). Entrada gratuita aos sábados. Horários: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h)

Tempo Imenso, A liberdade é azul e Museu Total (até 1/10)

A Casa de Cultura do Parque, novo centro cultural de São Paulo, traz três exposições inéditas com curadoria de Claudio Cretti: Tempo Imenso, A liberdade é azul e Museu Total. A ideia do projeto é provocar reflexões acerca do tempo como um irrefreável articulador de nossas relações com as pessoas e o mundo.

Endereço : Casa de Cultura do Parque – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300 – Alto de Pinheiros

: Casa de Cultura do Parque – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300 – Alto de Pinheiros Preço : entrada gratuita

: entrada gratuita Horários: Quarta a domingo, das 11h às 18h

Música

Agnes Nunes convida Mari Froes (12/8)

Agnes Nunes canta os maiores sucessos de sua carreira no Blue Note São Paulo, com participação especial de Mari Froes.

Endereço : Blue Note – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

: Blue Note – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação Preço : a partir de R$ 60,00

: a partir de R$ 60,00 Horário: 20h

Feiras e festivais

Feira Ofício (12/8)

A Rede Ofício é um projeto desenvolvido por mulheres artistas e artesãs que defendem a autonomia financeira no mercado feminino. Classificada como uma das melhores de São Paulo, esta feira de rua promove a independência e a singularidade de suas participantes.

Endereço : Rua General Jardim, 485 ao 576, Vila Buarque

: Rua General Jardim, 485 ao 576, Vila Buarque Preço : entrada gratuita

: entrada gratuita Horários: Sábado, 10h às 18h

