Trilha sonora de “Barbie” bate recorde

O filme da Barbie segue quebrando recordes! Após conquistar as bilheterias, é a vez da trilha sonora, que já emplacou 3 faixas nos 5 primeiros lugares da parada britânica da BBC. Segundo o veículo, é um acontecimento inédito. No total, 6 músicas estão no chart. Esse movimento não foi observado apenas no Reino Unido, o Top 200 Global do Spotify também sentiu o efeito Barbie.

Os hits de Dua Lipa, Billie Eilish e Nicki Minaj emplacaram entre os mais ouvidos desde que o longa chegou aos cinemas, no mundo todo. A BBC divulgou que o filme já fez história, com um total de seis faixas da trilha sonora no top 40.

Em qualquer outro lugar ele estaria no top 10, mas, infelizmente, no Reino Unido a Kenergy de Ryan Gosling ocupa a posição número 25 da parada da BBC com “I’m Just Ken”.

Confira os destaques do Official Singles Chart abaixo:

Em 3º lugar: “What Was I Made For”, da Billie Eilish;

Em 4º lugar: “Dance The Night Away”, da Dua Lipa;

Em 5º lugar: “Barbie World”, Nicki Minaj com Ice Spice

Em 19º lugar: “Speed Drive”, da Charlie XCX – number 19

Em 25º lugar: “I’m Just Ken”, na voz de Ryan Gosling

E para fechar, na posição 39, temos “Pink”, da Lizzo.

No TOP 200 do Spotify no Brasil, as mais ouvidas são “Dance The Night” e “Barbie World”. Na parada global, as duas faixas também aparecem, assim como “I’m Just Ken” e “Speed Drive” de Charli XCX. Ouça a trilha sonora de Barbie: