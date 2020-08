Musical sobre Princesa Diana será lançado na Netflix em 2021

O musical sobre a Lady Di, batizado de Diana: A True Musical Story, terá uma versão para a Netflix, em 2021. Originalmente produzido como um espetáculo da Broadway, deveria ter estreado em março deste ano, mas foi adiada devido à pandemia do coronavírus.

Segundo a revista People, o lançamento do musical na plataforma de streaming acontecerá antes de sua estreia na Broadway, remarcada para o dia 25 de maio do ano que vem. A produção será filmada com o elenco original no palco do Longacre Theatre, em Nova York, mas sem audiência.

“Nós falamos por toda a empresa quando dizemos que não poderíamos estar mais animados para finalmente podermos mostrar nosso espetáculo para os amantes de teatro do mundo todo”, disseram os produtores do musical em comunicado. “Apesar de não substituir o teatro ao vivo, nós estamos honrados de sermos parte do entretenimento de qualidade que a Netflix produz aos seus inscritos”, completaram.

A Princesa Diana é interpretada pela atriz Jeanna de Waal, que também atuou no musical Wicked. Em entrevista à revista americana People, ela falou sobre os desafios de viver a personagem.

“As pessoas, em cerca de 2 segundos depois de te ver, vão decidir: ou compram ou não”, disse Jeanna. “Se não comprarem, será difícil fazer com que eles aproveitem a história e mergulhem nela.”

O elenco do musical ainda conta com Roe Hartrampf como Príncipe Charles, Erin Davie como Camilla Parker e Judy Kaye como a Rainha Elizabeth.