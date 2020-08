Festival exibe curta-metragens de cineastas africanos contemporâneos

Nascida na França e com origens familiares em Burkina Faso, na África Ocidental, a jornalista Claire Diao é uma das curadoras da 31ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que acontece pela primeira vez online. Ela escolheu as 13 produções que compõem o programa Novas Áfricas. São filmes de cineastas do Congo, Líbia, Marrocos, Quênia e Senegal, entre outros. Gravados de 2017 a 2019, os curtas apresentam diferentes facetas do continente na contemporaneidade.

As obras poderão ser acessadas gratuitamente pelo público do Brasil todo de 20 a 30 de agosto. Mais informações e a programação estão disponíveis no site do evento.