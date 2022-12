Figurinista de ‘Emily em Paris’ define os melhores looks da 3ª temporada

A popularidade de Emily em Paris, de Darren Star, apenas cresce. E obviamente, um dos aspectos mais discutidos do show são os looks que Lily Collins (e o restante do elenco) utilizam na produção. De figurinos extravagantes que brincam com os estereótipos do fashionismo francês aos itens minimalistas que realçam a elegância da mulher francesa, a trama oferece um prato cheio para discussões de moda.

Quem assina o costume design da série da Netflix é Marylin Fitoussi, que além de ter trabalhado em todas as três temporadas da obra, já criou figurinos para títulos como Escovar: Paraíso Perdido e Virei um Gato. Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, a artista revelou quais são suas criações favoritas nesta terceira temporada — e muito mais. Confira a seguir:

Os melhores looks da 3ª temporada de Emily em Paris, segundo Marylin Fitoussi

Marylin brinca que isso é como perguntar a uma mãe quais são os seus filhos prediletos. Contudo, a figurinista confessa que, sim, possui algumas criações que têm um lugar especial em seu coração. Confira quais são eles a seguir:

“O primeiro deles é um sobretudo new wave branco e verde que estilizei. Tanto o seu estilo quanto a sua costura me remetem bastante aos anos 1960. É forte, retrô e moderno ao mesmo tempo. Ficou maravilhoso na Lily”, explica.

“Este é outro look que eu sou apaixonada. Ela definitivamente parece uma garota parisiense, e isso é importante, pois a cena em que encaixamos este figurino é muito poética”, diz Marylin.

A figurinista revela que o seu aspecto predileto acerca dos looks que criou para a terceira temporada são as cores marcantes e disruptivas que marcam os figurinos: “Utilizei ‘limão neon’, ‘verde ácido’ e combinações inesperadas de ‘sky blue’ com vermelho. A cor definitivamente é um personagem a parte nestes novos episódios”, pontua.

Os bastidores dos figurinos

Fitoussi também afirma estar curiosa para saber quais serão os looks favoritos do público: “Eu e a equipe tivemos acesso a mais de 40 mil peças, incluindo acessórios e jóias, dos arquivos de Valentino, Jean Paul Gaultier e Christian Lacroix. É um sonho poder trabalhar com itens tão deslumbrantes. Te dá um senso de adrenalina e motivação”, compartilha.

Aliás, na terceira temporada, Marylin optou por peças ousadas e ecléticas com um pequeno toque francês: “Este foi o norte dos novos episódios. Quis prestar um tributo a alguns ícones da moda francesa dos anos sessenta. Por isso lutei para que Emily usasse franja desta vez, já que elas me remetem ao hairstyle das personagens dos filmes de Jean-Luc Godard. Gosto de misturar o moderno ao clássico”, explica.

Para ela, o maior desafio em criar looks para o seriado é propor novas ideias o tempo inteiro: “Eu jamais poderia me repetir em termos de cores, estampas e silhuetas. Collins me ajudou muito com isso, pois ela lembrava de todos os figurinos das temporadas anteriores. Várias vezes ela chegou e disse: ‘Marylin, este vestido me lembra muito da segunda temporada’. Ela tinha um olhar muito atento aos detalhes, e isso tornou a moda dos novos episódios ainda mais forte e inovadora”, revela.

Principais inspirações

Fitoussi também compartilhou que se inspirou bastante em um método de Jean Paul Gaultier para criar os looks do zero: “Gosto de observar as pessoas na rua, pois isso me traz muitas ideias. Ele [Gaultier] fazia muito isso. Também sou apaixonada por fotos. Sempre estou frequentando exposições de fotografia para encontrar beleza em quaisquer lugares”, diz.

Aliás, a costume designer se inspirou em uma desconhecida para compor um dos figurinos da terceira temporada: “Há dois ou três anos, vi essa moça no metrô vestindo uma peça com uma composição lindíssima de tons azuis com preto. Isso me marcou, e acabei resgatando essa memória quando a produção do seriado foi retomada.” Confira o look a seguir:

Perspectiva de Marylin sobre a moda francesa

Por fim, a artista afirma que descobriu o seu aspecto favorito acerca da moda parisiense graças à Philippine Leroy-Beaulieu [que interpreta Sylvie]: “Estávamos no set e Philippine me disse que queria usar uma camiseta branca. Eu não neguei. E aí vem a melhor parte… Ela usou essa peça simples com tanta elegância, que percebi o quanto os franceses conseguem incorporar o minimalismo de forma extraordinária. Eu presto tributo à moda francesa desta forma nos episódios: transformando pequenas coisas em peças de alta-costura”, conclui.

