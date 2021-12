Emily em Paris: veja ideias de decoração inspiradas na série

A segunda temporada da série Emily em Paris acabou de estrear na Netflix e a gente continua se encantando com as cenas gravadas pela cidade, com os looks coloridos e descoladíssimos das personagens e também com a decoração de várias locações. Por isso, selecionamos algumas ideias de décor inspiradas nesses lugares. Afinal, o estilo parisiense é sempre uma boa fonte de inspiração tanto na moda quanto no design de interiores. Confira a seguir!

Cabeceira do quarto da Emily

Certamente você já reparou na cabeceira da cama da Emily já que muitas cenas importantes da história acontecem bem ali. E o visual da peça não passa despercebido. Tecnicamente não é uma cabeceira, mas sim uma obra criada pela cenógrafa Christelle Maisonneuve. Ela comprou folhagens tropicais secas em um mercado de flores de Paris e criou um leque acima do colchão prendendo as folhas com grampos e cola.

“A direção artística do apartamento de Emily foi no sentido de criar algo charmoso, mas simples, e assim que notei as folhas no mercado, pensei que seriam uma cabeceira interessante”, diz Maisonneuve, citando as camas Thonet de mogno do início do século 20 como sua inspiração.

Clima despojado

O estilo parisiense é conhecido por ser chique, mas, ao mesmo tempo, despojado. E na decoração não é diferente. Este ambiente é um exemplo disso, com cadeiras coloridas, armário vintage e uma parede decorada com pratos com estampas pop. Para arrematar, um tapete felpudo garante conforto e adiciona ainda mais personalidade ao décor.

Continua após a publicidade

Mix de estilos

Misturar estilos também é a cara do estilo francês de decoração. Neste quarto, antigo e novo convivem em harmonia e conferem ainda mais charme à decoração. Texturas diferentes, como metal e palha também se combinam lindamente. Outro detalhe bem parisiense: o papel de parede com estampas pequenas.

Piso estampado

Os pisos estampados, principalmente em preto e branco, estão em vários cenários da série Emily em Paris. Bem ao estilo francês, o revestimento é muito charmoso e pode combinar com vários estilos de decoração — do clássico ao despojado, como nesta cozinha acima.

Base branca no décor

E, para finalizar, uma ideia relacionada às cores. O décor com base branca ou neutra tem tudo a ver com o estilo parisiense, como no ambiente acima. Neste caso, o visual monocromático foi o escolhido, mas se você quiser incrementar com algo mais colorido, aposte em uma paleta de tons pastel em alguns acessórios.