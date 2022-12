As melhores estreias de filmes e séries nos streamings em dezembro de 2022

Os serviços de streaming prepararam grandes lançamentos para fechar 2022 com chave de ouro: já no início deste mês, a HBO Max disponibilizou Trem-Bala, filme de ação estrelado por Brad Pitt que se tornou um fenômeno de bilheteria neste ano. E falando em longas-metragens, é impossível não citar duas grandes produções que estarão nas telinhas ainda em dezembro: Top Gun: Maverick e Entre Facas e Segredos 2, ambas extremamente aclamadas. Quer mais opções? Aqui você descobre as melhores estreias de filmes e séries.

Amantes de séries têm motivos de sobra para comemorar, já que a terceira temporada de Emily em Paris chega ao catálogo da Netflix em 21 de dezembro. Outro destaque fica para a segunda temporada do reboot de Gossip Girl, que estreou na última quinta-feira (1).

Mas calma, que ainda há muitos títulos fantásticos para conferir nos streamings em dezembro. Confira os melhores a seguir:

Gossip Girl – 2ª Temporada (HBO Max)

Na segunda temporada do reboot de Gossip Girl, novos escândalos e fofocas tomam conta da Constance Billard School, colégio que ganhou fama graças à Blair Waldorf e Serena Van Der Woodsen.

Estreia: 01/12

Trem-Bala (HBO Max)

Com um super elenco que inclui Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock e Joey King, o filme de ação acompanha cinco assassinos a bordo de um trem-bala descobrindo que suas missões individuais estão conectadas de maneira sombria.

Estreia: 02/12

Amsterdam (Star+)

E falando em elenco, Amsterdam não deixa a desejar neste quesito: a produção é estrelada por Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Anya Taylor-Joy e Chris Rock. Na trama, que se passa na década de 1930, três amigos são incriminados injustamente após testemunharem um assassinato. A luta para provar a inocência acaba lhes fazendo descobrir uma das conspirações mais malucas da história estadunidense.

Estreia: 07/12

Relacionadas Cultura 5 boas séries de mistério e suspense da Netflix que você ainda não viu

Emily em Paris – 3ª Temporada (Netflix)

Continua após a publicidade

Apertem os cintos, pois uma das séries mais amadas (e odiadas) do catálogo da Netflix está de volta. Nos novos episódios, Emily (Lily Collins) precisa tomar uma decisão extremamente importante: trilhar uma carreira de sucesso ao lado dos colegas em Paris, ou retornar para a sua cidade natal, também em uma ótimo cargo, no conforto de sua antiga rotina.

Estreia: 21/12

Relacionadas Cultura Netflix divulga trailer da 3ª temporada de Emily em Paris

Top Gun: Maverick (Amazon Prime Video)

Um dos melhores longas do ano finalmente estreia no catálogo do Amazon Prime Video. Top Gun: Maverick acompanha Pete Mitchell (Tom Cruise) retomando seu trabalho como piloto para treinar um grupo de aviadores que precisa cumprir uma missão potencialmente mortal da Marinha. Vale lembrar que a continuação se passa 30 anos após os eventos do primeiro filme.

Estreia: 22/12

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (Netflix)

A continuação de Knives Out, protagonizada por Daniel Craig, está fazendo bastante barulho por onde passa. E após ser aclamada em dezenas de festivais, o filme finalmente chega à Netflix neste fim de ano. Desta vez, o nosso querido detetive Benoic Blanc viaja para a Grécia para investigar o seu último caso.

Estreia: 23/12

Matilda: O Musical (Netflix)

Matilda, clássico dos anos noventa, ganha um reboot musical estrelado por Emma Thompson e Lashana Lynch. A história gira em torno de uma jovem garota que, armada de uma mente brilhante e poderes telecinéticos, decide enfrentar a opressão que vivencia diariamente em sua escola.

Estreia: 25/12

X – A Marca da Morte (Amazon Prime Video)

X – A Marca da Morte é um dos slashers mais inventivos dos últimos anos. Protagonizado brilhantemente por Mia Goth — que também estrela a continuação do filme, Pearl, ainda sem previsão de estreia nos cinemas brasileiros —, o longa retrata um grupo de jovens cineastas indo gravar um filme pornô numa fazenda localizada no interior do Texas. Contudo, os donos do local não curtem a ideia, e decidem se vingar do elenco de maneira brutal. E aí, vai ter coragem de assistir?

Estreia: 31/12

Relacionadas Cultura Ciência revela qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos