Casa Clã 2024: os destaques do evento e como participar

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações. Aqui, você confere os destaques deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade.

Destaques da Casa Clã 2024

Para a abertura, depois de um almoço para convidadas com cardápio da chef Helena Rizzo, estão organizadas rodas de conversa com mulheres incríveis como Claudia Raia, Nanda Costa, Lan Lanh e Bela Gil. Para fechar o dia, teremos um happy hour seguido de pocket show de Xenia França.

Almoço com Helena Rizzo

Já eleita a melhor chef do mundo, a líder do premiado restaurante Maní traz suas criações contemporâneas para o almoço de abertura da Casa Clã 2024.

Bate-papo sobre alegrias e desafios do maternar

Nanda Costa e Lan Lanh, mães de gêmeas, conversam na sexta (8/3) sobre os desafios cotidianos e as alegrias da construção de um novo maternar.

Economia do cuidado, com Bela Gil

Economia do cuidado e trabalho invisível das mulheres são alguns dos temas abordados na mesa com a chef e autora do livro Quem Vai Fazer essa Comida? (Elefante, 2023).

Talk sobre beleza sem etarismo com Claudia Raia

Em cartaz com a peça Tarsila, a Brasileira, a atriz conversa sobre beleza sem etarismo e autoconfiança junto da executiva Giovana Pacini, na sexta (8/3).

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação da Casa Clã é gratuíta. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla – em link a ser divulgado aqui em nossas redes sociais em breve.

O Casarão Higienópolis

Para encontros e experiências tão especiais, nada mais apropriado do que o casarão inspirado nos palacetes franceses do século 19, que fica em Higienópolis, bairro nobre no centro da capital paulista.

Construído de 1927 a 1937, o imóvel foi aberto em agosto de 2022 após passar por uma reforma de R$ 15 milhões, custeada pelo Pátio Shopping Higienópolis, vizinho e atual proprietário do edifício.

A construção do que hoje é a Casa Higienópolis foi encomendada por Carlos Leôncio de Magalhães, conhecido como Nhonhô Magalhães, um barão do café. A intenção era que o casarão servisse de residência e espaço para grandes festas e saraus. No entanto, o aristocrata morreu antes da conclusão da obra, e sua mulher e seus filhos moraram lá até 1948, quando o imóvel foi vendido ao Governo de São Paulo.

Ao longo dos anos, ele foi utilizado pelo Estado, chegando a ser sede da Secretaria de Segurança, até ser adquirido pelo Shopping Pátio Higienópolis para ser restaurado.