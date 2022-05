Atores falam sobre “Batman Despertar”, áudio série no Spotify

O Spotify lançou na terça-feira (3) a áudio série original Batman Despertar, uma história inédita do famoso herói dos quadrinhos, em um formato inovador. Esse é o maior lançamento global simultâneo com nove adaptações internacionais, incluindo em português para o Brasil. A produção é apenas a primeira da parceria realizada entre Spotify, Warner Bros. e DC que quer trazer personagens icônicos em experiências imersivas de áudio.

Com direção de Daniel Rezende, o elenco conta com Rocco Pitanga, como Bruce Wayne, Tainá Müller (Barbara Gordon), Camila Pitanga (Kell), Adriana Lessa (Martha Wayne), Nill Marcondes (Thomas Wayne), Hugo Bonemer (Ceifador), José Rubens Chachá (Alfred), Marcelo Varzea (Dr. Hunter), Maria Bopp (Vicki Vale), Catarina Garcia (Poltergeist) e Ivan Costa (Ladrão).

No evento de lançamento, os atores contaram um pouco mais sobre as gravações e os desafios de interpretar para o áudio. “As interpretações são pelo pulso, pela respiração, pelas pausas. É diferente ter que traduzir um sentimento, um olhar, através da voz. Para quem é fã de Batman, será um jogo de cartas. Nós embaralhamos toda a história”, comenta Camila. Tainá aponta: “Foi o trabalho mais visceral que já fiz! É uma atualização de Batman em vários níveis”.

Batman Despertar apresenta um serial killer conhecido como O Ceifador que aterroriza Gotham City, mas Batman não aparece para salvar a cidade. Ao contrário do que estamos acostumados, Bruce Wayne sequer tem memórias de ser o homem morcego. Interpretado por Rocco, o personagem é um patologista forense que fica obcecado com as vítimas do assassino, até ser atacado por ele.

“Trazer um Batman negro quebrando esse lugar estereotipado é um grande passo para inspirar positivamente a sociedade que reivindica esses espaços. Foi uma honra para mim poder interpretar esses papéis. Tive ajuda das minhas filhas para construir o personagem e minha irmã comigo. Tudo aqui foi novo para mim. É uma linha narrativa incrível, muito diferente”, conta Rocco.

Na série, os fãs podem ouvir os personagens em dinâmicas inéditas e improváveis. Para encontrar o serial killer e o próprio Bruce, Barbara Gordon, interpretada por Tainá Müller, terá ajuda do Charada, personagem de Augusto Madeira. “Tem esse jogo totalmente inesperado… Bárbara e Charada acabam fazendo uma parceria para ir atrás do Bruce Wayne. Foi muito surpreendente, a gente se divertiu muito! Charada é um personagem da minha infância”, conta Tainá.

Atrás das cenas também ocorreram novos encontros, Bruce conta com a ajuda de Kell, interpretada por Camila. O encontro de seus personagens marca o primeiro projeto em que os irmãos trabalham juntos. “Foi maravilhoso. Eu admiro muito a Camila e o processo dela para chegar nos personagens com muita humildade e experiência. Tê-la nesse trabalho nos deu uma oportunidade de troca muito boa, contracenar ouvindo a voz objetiva e concreta dela me ajudou”, comenta Rocco.

Completamente animada por trabalhar em família, Camila complementa: “Me emocionei muito durante as gravações, Rocco personificou Batman e Bruce Wayne de maneira inexplicável. Existe sim uma relação amorosa-afetiva, mas é trabalho e estávamos muito concentrados, vocês não têm ideia de como é focar só na voz em uma interpretação”.

“Gotham ouvintes, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse Ceifador. Como é que você se sente com esse maluco à solta?”, indaga Vicki Vale no trailer oficial, que convida os ouvintes a mergulhar na mente sombria de Bruce Wayne. O suspense psicológico é uma produção da Spotify Studios em associação com Ultrassom Music Ideas, adaptada do original dos Estados Unidos Batman Unburied.

Ouça Batman Despertar aqui.