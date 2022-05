Filmes e séries imperdíveis que estreiam nos streamings em maio de 2022

Não sabe o que assistir no mês que acaba de começar? Então saiba que maio está vindo com produções para todos os gostos: no início do mês, o Amazon Prime Video disponibiliza Triunfos do Amor no catálogo. A série estrelada por Victoria Ruffo e Maite Perroni acompanha uma jovem com o sonho de se tornar modelo. Por acaso, ela acaba desenvolvendo um grande romance com o dono de uma renomada grife de moda. Também teremos o retorno de duas franquias grandiosas: Stranger Things — que ganha uma quarta temporada no dia 27 — e Obi-Wan Kenobi, spin-off de Star Wars que contará com ninguém menos que Ewan McGregor. Incrível, né?

E não para por aí! Confira a seguir, os melhores filmes e séries que estreiam nos streamings em maio :

Triunfo do Amor: Temporada 1 (Amazon Prime Video)

Protagonizado por Victoria Ruffo e Maite Perroni, “Triunfo do Amor” é uma história de amor entre uma jovem que tem o sonho de se tornar modelo e um milionário que trabalha em uma grife de moda.

Data de lançamento: 01/05/2022

Relacionadas Cultura 20 filmes da Amazon Prime Video que fazem a assinatura valer a pena

A Escada: Temporada 1 (HBO Max)

Baseada em fatos reais, a minissérie acompanha a vida de Michael Peterson (Colin Firth), que tem a sua realidade abalada pela morte misteriosa de sua mulher, Kathleen Peterson (Toni Collette). Dividida em oito episódios, a produção é uma ótima opção para os amantes de drama e suspense.

Data de lançamento: 05/05/2022

As Viúvas (Netflix)

Em “As Viúvas”, Harry Rawlins (Liam Neeson) e sua gangue são mortos pela polícia após um assalto fracassado. Certo dia, a esposa de Harry, Veronica (Viola Davis), encontra um caderno com informações acerca do próximo roubo grandioso do marido. Por isso, ela decide se reunir com as demais viúvas dos mortos no assalto para colocar o plano em prática.

Data de lançamento: 12/05/2022

A Mulher do Viajante do Tempo: Temporada 1 (HBO Max)

Continua após a publicidade

Ficção e romantismo: essa é a junção que “A Mulher do Viajante do Tempo” propõe nesta primeira temporada. A trama gira em torno de Clare e Henry, que têm o poder de viajar no tempo. Bem-humorada, a produção busca refletir sobre as transformações que o amor sofre com o tempo.

Data de lançamento: 15/05/2022

The Valet (Star+)

Confira as primeiras imagens oficiais da comédia romântica 'The Valet', novo filme Original Star. Estreia em 20 de maio no @StarPlusBR. pic.twitter.com/CWhpFb5jvm — Info Star+ Brasil (@InfoStarPlusBR) April 14, 2022

A refilmagem de “The Valet” estreia com exclusividade no catálogo do Star+. Na trama, uma superestrela do cinema contrata um manobrista para se passar por seu namorado. O motivo? Ela tem um relacionamento com um homem casado, e deseja afastar quaisquer suspeitas da mídia.

Data de lançamento: 20/05/2022

Elis (Netflix)

“Elis” é a história de Elis Regina, que saiu do Rio Grande do Sul para se tornar um dos maiores ícones da música brasileira. Em uma rápida ascensão à fama, ela conquista milhões de fãs, incluindo o compositor Ronaldo Bôscoli, com quem acaba se casando.

Data de lançamento: 25/05/2022

Stranger Things: Temporada 4, Parte 1 (Netflix)

Na aguardada quarta temporada de Stranger Things, a escuridão retorna à Hawkins, trazendo lembranças assustadoras e o terror absoluto. Porém, as coisas pioram quando a possibilidade de uma guerra passa a se tornar realidade.

Data de lançamento: 27/05/2022

Obi-Wan Kenobi: Temporada 1 (Disney+)

Obi-Wan Kenobi se passa dez anos antes dos acontecimentos dramáticos de Star Wars: A Vingança dos Sith, e conta com o retorno de Ewan McGregor interpretando o icônico mestre Jedi.

Data de lançamento: 27/05/2022

Relacionadas Famosos John Boyega desabafa sobre racismo na produção de Star Wars