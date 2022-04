Maria Bopp é confirmada para audiossérie Batman Despertar

Spotify, Warner Bros. e DC anunciaram o lançamento global da audiossérie Batman Despertar para o dia 3 de maio de 2022, com a atriz e roteirista Maria Bopp no elenco. O triller psicológico levará os ouvintes a uma nova jornada nas profundezas da mente de Bruce Wayne (no Brasil interpretado por Rocco Pitanga), apresentando uma série de reviravoltas sombrias e alguns dos vilões clássicos dos quadrinhos e das telas.

A áudiossérie estreará globalmente com oito adaptações do roteiro original dos Estados Unidos desenvolvidas para Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México. Cada adaptação contará com talentos e equipes de produção locais e os roteiros adaptados serão criados especificamente para refletir a cultura e a linguagem que permanecem fiéis à história principal.

O enredo de Batman Despertar

Na produção, Bruce Wayne – o homem morcego – é apresentado como um patologista forense trabalhando nas entranhas do Hospital de Gotham. Encarregado de examinar as vítimas de O Ceifador, um assassino em série que está aterrorizando a cidade, ele é forçado não só a enfrentar seus próprios demônios mentais, como também a superá-los para salvar a população.

A produção

“Com o lançamento global de Batman Despertar, estamos animados em trazer a franquia icônica e o legado de Batman para nossas centenas de milhões de ouvintes em todo o mundo”, diz Dawn Ostroff, Diretora de Conteúdo e Publicidade no Spotify. “Por meio de nossa parceria extraordinária com Warner Bros. e DC, temos a oportunidade única de inaugurar uma nova era dos super heróis da DC amados universalmente por meio do mundo do áudio, dublado por elencos de estrelas. O poder dos podcasts nunca foi tão evidente quanto com a obra-prima sonora arrepiante de David Goyer, que conta a história transcendente do primeiro e único Bruce Wayne.”, completa.

“David Goyer, esse elenco incrível e toda a equipe de Batman Despertar criaram uma experiência de Batman que estende a narrativa de podcast a novos níveis, juntamente com suas expectativas sobre o quão imersiva e convincente uma história de Batman pode ser”, diz Peter Girardi, Vice-Presidente Executivo de Programação Alternativa da Warner Bros. Animation. “Eu não poderia ter desejado uma maneira melhor de iniciar nossa parceria criativa com o Spotify.”