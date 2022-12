8 filmes natalinos clássicos para entrar no clima festivo

O Natal chegou e nada melhor do que tirar um tempinho – seja na véspera, ou amanhã, depois de todas as festividades – para celebrar esta data tão especial, não é? Não tem coisa melhor do que preparar aquela pipoca, sentar no sofá e assistir a produções festivas! Se tiver uma árvore de Natal pertinho da televisão, melhor ainda. Pensando nisso, separamos oito filmes natalinos para você que deseja abraçar a atmosfera da celebração.

Tem animação, comédia romântica, clássicos dos anos noventa e até um terror natalino. Sim, você leu certo! Confira a seguir, oito filmes imperdíveis no streaming para quem adora o Natal:

A Felicidade Não Se Compra

Não há como não citar o maior clássico natalino de todos os tempos na lista: A Felicidade Não Se Compra. Protagonizado por Frank Capra, o filme gira em torno de George Bailey (James Stewart), um empresário que está desacreditado de sua importância no mundo. Por isso, um anjo é enviado dos céus para lhe mostrar como seria a vida caso ele nunca tivesse existido. A obra emocionante conquistou cinco indicações ao Oscar e é um must-watch obrigatório para qualquer um que deseje entrar no clima natalino.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Globoplay e Belas Artes à La Carte

Esqueceram de Mim

Dá pra comemorar o Natal sem assistir Esqueceram de Mim? Lançada nos anos noventa, a produção estrelada por Macaulay Culkin — que entregou uma das performances infantis mais emblemáticas da cultura pop — acompanha Kevin, um menino que acaba sendo esquecido pela família durante as comemorações de fim de ano. Sozinho em casa — enquanto os parentes estão viajando —, ele acaba tendo que enfrentar dois bandidos que desejam assaltar a sua residência.

Onde assistir: Disney+

O Grinch

É impossível não associar a data com O Grinch, com Jim Carrey, que entregou uma atuação inesquecível ao viver o icônico monstro verde. A história gira em torno da criatura tentando arruinar o Natal na cidade de Whoville. E claro, as tentativas do vilão acabam rendendo as situações mais hilárias possíveis.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

O Estranho Mundo de Jack

E temos Tim Burton na lista! O Estranho Mundo de Jack é uma das obras mais cultuadas do cineasta. E como não se apaixonar pela trilha sonora que entregou clássicos como “This is Halloween”? No desenho, Jack Skellington, o rei da cidade de Halloween, descobre a Cidade do Natal e decide levar a data festiva para a sua região – literalmente roubando a data do Papai Noel. Mas, obviamente, as suas tentativas acabam gerando um grande caos entre os moradores.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Disney+

O Amor Não Tira Férias

Não dá pra dispensar uma comédia romântica natalina no fim de ano, né? Com Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, o longa retrata duas mulheres com problemas no amor que decidem trocar de casa durante o Natal. Obviamente, a aventura acaba fazendo elas se depararem com novos romances. Esse é aquele filme para dar um quentinho no coração (e também boas risadas).

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

Surpresas do Amor

Em Surpresas do Amor, um casal se esforça todo ano para conseguir escapar da família durante o Natal. Mas após uma série de imprevistos, acaba sendo obrigado a passar a ceia com alguns de seus parentes mais peculiares.

Onde assistir: HBO Max

O Expresso Polar

Esse é para assistir com a família toda: O Expresso Polar gira em torno de um menino que deixou de acreditar no Papai Noel. Por isso, ele é convidado a embarcar num trem rumo ao Polo Norte, onde irá viver inúmeras experiências emocionantes que mudarão a sua vida para sempre. Produção pra dar aquela nostalgia gostosa: check!

Onde assistir: NOW (Streaming), iTunes (Aluguel) e Amazon Video (Aluguel)

Krampus (2015)

E por último (mas não menos importante), temos Krampus, um filme que se encaixa tanto no Natal, quanto no Halloween. Ideal para quem não quer largar o terror nem durante a véspera da data comemorativa! Dirigido por Michael Dougherty — responsável pelo aclamado “Conto do Dia das Bruxas” —, o longa acompanha um garoto que, após ter um Natal ruim, acaba invocando um demônio natalino para dentro de casa. Dica: não assista com crianças!

Onde assistir: Clarovideo (Aluguel) e iTunes (Aluguel)