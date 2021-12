11 ideias criativas para fazer pacotes de presente para o Natal

Além de escolher um presente de Natal com todo o carinho para sua família e os amigos, vale pensar também em uma embalagem charmosa. E, se você fizer com suas próprias mãos, o presente certamente ficará ainda mais especial. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ideias de pacotes de presente criativos e de vários estilos — muitas delas são sustentáveis! Confira logo abaixo e inspire-se!

Desenhos com tinta branca

Nesta ideia, o presente foi embrulhado com papel kraft (ou papel pardo) e o desenho foi feito com tinta branca. Repare que há vários estilos, como bolinhas, losangos ou listras. Vale deixar a criatividade rolar e depois arrematar com uma fita de cetim vermelha.

3D artesanal

Aqui, o papel kraft também foi o escolhido porque, como é liso, permite qualquer intervenção. Então, a ideia foi desenhar um vaso e, sobre ele, colar um pequeno buquê de flores do tipo gypsofila (mais conhecida como mosquitinho), arrematada com um laço de fio de juta.

Mini guirlanda

Bem simples e chique e despojada, esta ideia de pacote de presente consiste em fazer um embrulho com tecido leve e finalizar o conjunto com uma pequena guirlanda feita de festão de árvore de Natal, preso com cordão de juta.

Simplicidade nos detalhes

Uma caixinha de MDF sem pintura pode se tornar uma embalagem charmosa. Basta você caprichar nos detalhes. Nesta proposta, o arremate foi feito com pequenos enfeites natalinos presos com cordão de estilo natural.

Colorido e charmoso

Sabe aqueles cordões de Natal nas cores vermelho e branco? Basta embrulhar o presente com papel e cor neutra, desenhar ou colar pequenas árvores de Natal e amarrar com tudo com esse cordão para criar uma embalagem fofa e muito natalina!

Toque natural

Você também pode separar folhagens de diversos formatos e tamanhos para decorar seus pacotes de presente. Se você escolher folhas aromáticas, o presente ainda vai cheiroso!

Fotos e memórias

Outra ideia é imprimir fotos ou recortar imagens que sejam significativas para você para quem vai receber o presente. Aí é só colar sobre a embalagem de papel.

Embalagens sustentáveis

Aqui, uma ideia sustentável para embalar seus presentes. Você pode reaproveitar tecidos e outros papéis estampados e decorar com frutas secas, por exemplo.

Recortes de papel

Corações recortados de folhas de revistas antigas podem virar lindos enfeites para os pacotes de presente. Você pode usar esta ideia, aliás, para fazer recortes de vários formatos. Para dar um toque natalino, finalize com um cordão vermelho.

Etiquetas personalizadas

Você também pode criar etiquetas personalizadas para enfeitar e identificar seus pacotes de presentes. É possível criar no computador e imprimir em uma gráfica rápida ou você mesma fazer à mão. Que tal?

Com scrapbook

Recortes em papéis coloridos e estampados podem render paisagens natalinas no pacote de presentes, como na imagem acima. Repare que formas simples, como triângulos ou círculos podem se transformar em árvores e bolinhas de Natal.