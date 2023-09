7 pérolas escondidas na Apple TV+ que você precisa assistir

Poucos sabem, mas a curadoria de conteúdos da Apple TV+ é majestosa, contendo filmes e séries que, apesar de serem pouco conhecidas pelo grande público, definitivamente merecem a sua atenção. Esse é o caso de produções como Falando a Real, com Jason Segel e Harrison Ford, Platonic — que é uma daquelas experiências que aquecem o coração — e Servant, obra arrepiante criada por M. Night Shyamalan presente na plataforma.

Para ter acesso a esses e outros conteúdos, basta assinar a Apple TV+. Vale lembrar que o streaming concede sete dias de uso gratuito, para que o assinante possa se familiarizar com o catálogo. Incrível, né? Confira a nossa seleção a seguir:

Falando a Real

Com Jason Segel, Jessica Williams e Harrison Ford, Falando a Real é a série ideal para quem adora uma boa comédia com pitadas de drama. Na trama, Jimmy precisa lidar com o luto pela perda de sua esposa enquanto é pai, amigo e psicólogo. Para isso, ele decide adotar uma nova postura frente à vida: a honestidade brutal e sem filtros. O problema é que o excesso de verdades acaba lhe colocando em inúmeras saias justas.

Depois da Festa

Outra produção cativante é Depois da Festa, thriller sobre uma festa que termina com o assassinato de um dos convidados. A partir daí, cada episódio reconta a narrativa do crime através de perspectivas diferentes, culminando em um desfecho surpreendente. Quem ama um mistério não pode perder!

The Velvet Underground

Um pouco longe da ficção, recomendamos o documentário sobre a icônica banda The Velvet Underground, dirigido por Todd Haynes (Velvet Goldmine, Carol). O projeto (extremamente aclamado, por sinal) aborda a tumultuosa e vibrante trajetória do conjunto através de uma edição criativa e enérgica, que detalha os altos e baixos de um dos atos mais memoráveis da indústria musical.

Planeta Pré-Histórico

Com visuais de tirar o fôlego, este seriado documental do vencedor do Emmy David Attenborough (responsável pelo elogiado Planeta Terra) proporciona uma potente viagem no tempo, recriando a era em que dinossauros majestosos e criaturas extraordinárias habitavam o planeta, há 66 milhões de anos.

Deserto Selvagem

Deserto Selvagem, protagonizada por Patricia Arquette, não fez muito barulho após o seu lançamento. Contudo, não se engane: a produção definitivamente vale ser maratonada. Na trama, Peggy Neyman toma a decisão radical de se tornar uma detetive particular após a morte de sua mãe. Consequentemente, a escolha a coloca nas situações mais absurdas e perigosas possíveis.

Platonic

Apesar de ser uma das séries queridinhas do ano, muita gente ainda não conhece Platonic, produção fofíssima estrelada por Rose Byrne (Physical) e Seth Rogen (Superbad). Nela, dois ex-melhores amigos perto da meia-idade se reencontram após um longo distanciamento. Conforme se aproximam novamente, passam por transformações profundas em suas maneiras de enxergar o mundo. Aqui, você confere uma entrevista com os atores sobre a produção.

Servant

Por último, indicamos esta série tensíssima comandada por M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido, Fragmentado). A história gira em torno de um casal da Filadélfia, que após sofrer uma tragédia indescritível, se torna alvo de uma força maligna que invade sua casa. As três temporadas da produção foram bastante elogiadas, chegando a render uma indicação para Servant no Emmy Awards.

