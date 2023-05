“Amor Platônico” foca na amizade entre o sexo oposto

Existem certas amizades que levamos para a vida toda, outras que se perdem no meio do caminho. Amor Platônico, nova série da Apple TV+, foca nos amigos que queremos sempre ao nosso lado ao mostrar a divertida (e complicada) relação de Sylvie e Will, interpretados por Rose Byrne e Seth Rogen. Conversamos com eles sobre o programa, que estreia hoje (24), no streaming da maçã.

Amor Platônico acompanha a dupla de ex-melhores amigos se aproximando novamente. O problema é que a amizade deles é intensa até demais. O enredo tenta provar que é possível manter uma relação puramente amigável entre um homem solteiro e uma mulher casada, e os atores acreditam que isso não esteja limitado à ficção.

“Claro que existe esse tipo de amizade”, diz Seth Rogen e Rose Byrne concorda com ele. “Eu acho que existem muitas pessoas disfuncionais que sim, têm muitos conflitos, e continuam amigos. Elas trazem as coisas boas e ruins para a amizade, e isso conversa com as nossas piores e melhores qualidades. Isso é algo que eu já vi e vivi na vida algumas vezes.”

Uma comédia romântica sem problemáticas de gênero

A série da Apple TV+ tem uma pegada de comédia romântica dos anos 1990 e 2000, mas sem as problemáticas de época. Amor Platônico navega no platonismo que é almejar ter um relacionamento (não amoroso) depois dos 40 anos com pessoas que compartilham de vivências diferentes. Sylvie e Will passam por algumas aventuras dignas de adolescentes, que deixam a vida “madura” mais leve.

“O único relacionamento de valor que um homem e uma mulher podem ter é o romântico e, se isso não estiver na mesa, então não é tão interessante. Isso não reflete nossas vidas. Nós dois temos relacionamentos duradouros, muito significativos e que não são românticos com pessoas do sexo oposto. É engraçado que isso tem sido pouco explorado cinematograficamente”, conta Seth Rogen.

Os dois atores se conheceram quando filmaram Vizinhos (2014), e, assim como o longa, a série traz uma história que ainda é novidade na TV e no cinema. “Fizemos esse filme há quase 10 anos e a ideia de retratar um casal que gostava um do outro era algo inédito. Essas eram as convenções de gênero da década de 1950 em que ainda vivíamos”, aponta Seth. “E amizades entre mulheres e homens ainda é algo proibido em muitas culturas, ideia que ainda é vista como algo progressivo”, completa.

A química de milhões

Essa é a terceira colaboração de Seth Rogen e Rose Byrne. Depois de Vizinhos, eles retornaram para a sequência, Vizinhos 2. O ator também comentou sobre a relação dos dois. “Acho que nos entendemos. O que é legal em nossa dinâmica é que nos revezamos alternando as coisas, acalmando, controlando e fazendo as coisas se entrelaçarem. E eu acho que esse equilíbrio sempre mostra para mim que as coisas estão funcionando”, diz Seth. “A primeira vez que passamos muito tempo juntos foi em Vizinhos“, completa ele. “Foi um tipo de filme maluco, mas tivemos um bom instinto e intuição”, comenta Rose.

Eles têm uma excelente química na tela, o resultado disso está nos dois filmes e na série. Além de Byrne e Rogen, Amor Platônico conta também com Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez. Com 10 episódios, a série estreia na Apple TV+ nesta quarta-feira, dia 24 de maio. Confira o trailer abaixo: