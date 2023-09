“Priscilla”, novo filme de Sofia Coppola, ganha data de estreia

Nesta segunda-feira (4), a MUBI divulgou a data de lançamento de Priscilla, novo trabalho da diretora e roteirista vencedora do Oscar, Sofia Coppola. O filme fez sua estreia mundial no 80º Festival Internacional de Veneza e será apresentado no Reino Unido durante o BFI London Film Festival, em 09 de outubro.

Escrito e dirigido por Coppola, o longa chega no final do ano na América Latina, em 26 de dezembro. O conteúdo é baseado na biografia Elvis e Eu, de 1985, escrita por Priscilla Presley e Sandra Harmon. Protagonizado por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) como Priscilla, Jacob Elordi (Euphoria) como Elvis Presley, Priscilla traz a história do casal com um viés feminino, diferente do que vimos no musical Elvis, de Baz Luhrmann.

Confira o teaser abaixo:

“Quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, o homem que já era um superstar do rock torna-se alguém completamente inesperado em momentos particulares: uma paixão emocionante, um aliado na solidão, um melhor amigo vulnerável. Através dos olhos de Priscilla, Sofia Coppola conta o lado invisível de um grande mito norte-americano durante o longo namoro e casamento turbulento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até sua propriedade dos sonhos em Graceland. Um retrato de amor, fantasia e fama profundo e arrebatadoramente detalhado“, diz a sinopse divulgada pela MUBI.

Priscilla marca a terceira colaboração de Sofia Coppola com o estúdio A24, após On the Rocks, de 2020, e The Bling Ring, de 2013. Além do filme, a diretora também está desenvolvendo uma série para a adaptação de The Custom of the Country, romance de Edith Wharton. Como citamos acima, o longa chega aos cinemas em 26 de dezembro.