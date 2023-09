Estreias de filmes e séries nos streamings em setembro de 2023

Em setembro, inúmeros blockbusters chegarão aos serviços de streaming: este é o caso de Barbie, que após uma passagem estrondosa pelos cinemas (se tornando o primeiro filme dirigido por uma mulher na história a ultrapassar US$ 1 bilhão em bilheteria), finalmente estará disponível para aluguel digital. Além disso, A Pequena Sereia, elogiado live-action protagonizado por Halle Bailey, será disponibilizado aos assinantes do Disney+ já nesta quarta-feira (6). Que Horas Eu Te Pego?” comédia romântica irreverente de Jennifer Lawrence, também chega ao acervo da HBO Max no final do mês. Mas não para por aí!

Principais estreias do streaming em setembro

A Pequena Sereia (06/9)

Com uma interpretação carismática e doce de Halle Bailey, o live-action de “A Pequena Sereia” é um dos melhores já produzidos pela Disney. Além das pequenas (mas bem-vindas) alterações na trama, o projeto conta com canções inéditas e um ótimo compromisso com a representatividade.

Onde assistir: Disney+

Barbie (12/9)

Após se tornar o assunto mais comentado do planeta (literalmente), Barbie — a maior bilheteria da história da Warner — chega às plataformas de aluguel digital. Na produção, a boneca, interpretada por Margot Robbie, vai da Barbieland em direção ao mundo real para solucionar os seus conflitos internos.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Prime Loja (Aluguel ou compra)

The Morning Show: 3ª Temporada (13/9)

Na terceira temporada da aclamada produção estrelada por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, o futuro da emissora UBA é ameaçado e a lealdade de todos é levada ao limite quando um grande empresário da tecnologia (Jon Hamm) se interessa pela empresa.

Onde assistir: Apple TV+

M3GAN (14/9)

Continua após a publicidade

Após sofrer o trauma de perder os pais em um acidente de carro, Cady é presentada com M3GAN, uma boneca realista programada com inteligência artificial para ajudá-la a se reerguer emocionalmente. Contudo, não demora para que toda a tecnologia da boneca saia do controle e o brinquedo se transforme numa implacável máquina mortal.

Onde assistir: Telecine

Rotting in the Sun (15/9)

Após uma estreia bastante comentada no Festival de Sundance em janeiro deste ano, “Rotting in The Sun”, dirigido por Sebastián Silva, chega ao catálogo da MUBI. A produção vem sendo descrita como uma representação turbulenta da vida, da morte e do caos pelas praias de nudismo gay no México. Minimamente interessante, não é?

Continua após a publicidade

Onde assistir: MUBI

Sex Education: Temporada 4 (21/9)

Na quarta (e última) temporada de Sex Education, os alunos da recém-fechada Escola Moordale precisam se adaptar a um novo colégio, o Cavendish. Ansiosos em relação ao que pode acontecer nos corredores do local desconhecido, os personagens ficam chocados ao se encontrarem em uma instituição mais progressista do que imaginavam.

Onde assistir: Netflix

O Continental: Do Mundo de John Wick: 1ª Temporada (22/9)

Continua após a publicidade

A série, dividida em três partes, investigará as origens do icônico hotel frequentado por assassinos no universo de John Wick, seguindo a jornada de um jovem Winston Scott à medida que ele é arrastado de volta ao turbulento cenário de Nova York dos anos 1970.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Perdida (22/9)

Adaptado do livro homônimo de Carina Rissi, ‘’Perdida” conta a história de Sofia (Giovanna Grigio), uma fã dos romances de Jane Austen que, de forma repentina, é transportada para o universo de suas obras favoritas.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Star+

A Incrível História de Henry Sugar (27/9)

Dirigido pelo icônico Wes Anderson (“O Grande Hotel Budapeste”, “Asteroid City”), “A Incrível História de Henry Sugar” é uma adaptação do conto de Roald Dahl sobre um milionário que encontra um guru capaz de enxergar sem usar os olhos. Com isso, ele decide dominar a técnica para trapacear na vida.

Onde assistir: Netflix

Que Horas Eu Te Pego? (29/9)

Protagonizado pela vencedora do Oscar Jennifer Lawrence (“O Lado Bom da Vida”, “Jogos Vorazes”), a comédia romântica “Que Horas Eu Te Pego?” acompanha uma mulher adulta que, desesperada por dinheiro, aceita namorar um jovem introvertido de 19 anos para ajudá-lo a ter moral em seu círculo social.

Onde assistir: HBO Max

Ficou com vontade de assistir, mas não é assinante? Clique para assinar a Apple TV+, Disney+, Star+, e Prime Video.