5 filmes atuais que celebram a amizade feminina

“Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres“, já dizia Christiana Torloni na novela Mulheres Apaixonadas. Uma das representações mais autênticas da vida são as amizades. Existem certos estereótipos acerca disso, mas a sétima arte consegue tratar bem do assunto. Recentemente, aliás, o longa Loucas em Apuros, em cartaz nos cinemas brasileiros, faz um belo recorte dessa importância. Mas existem outros, viu? Aqui, trazemos uma lista de filmes que celebram a amizade feminina.

Hollywood está atento a esse tipo de inspiração há muitas décadas: o emblemático Como Agarrar um Milionário (1953) pode ter clichês que sintetizam papéis femininos caricatos, mas continua um bom exemplo de amizades entre mulheres. Ao longo dos anos, temos a evolução disso com Thelma & Louise (1991), Frances Ha (2013), Meninas Malvadas (2004), que é bela lição da relevância da união feminina e mais. Explorando isso, listamos aqui 5 filmes atuais, de 2010 em diante, sobre a beleza da amizade entre mulheres de diferentes gêneros. Confira a seguir

Filmes atuais sobre amizade feminina

Loucas em Apuros

A realizadora Adele Lim, responsável pelo roteiro de Podres de Ricos (Crazy Rich Asians) busca em suas obras trazer um elenco e personagens que exaltem a cultura da região leste-asiática. Lim é a diretora de Loucas em Apuros e coloca a amizade como protagonista desta história, estrelada por Ashley Park (Emily em Paris), Stephanie Hsu (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), Sherry Cola (Amor a Três) e Sabrina Wu, que faz sua estreia em um longa-metragem. No filme, elas estão em uma viagem cheia de desventuras pela China, em busca da mãe de uma delas.

Loucas em Apuros é um filme que discute o poder da mulher do Leste da Ásia, que não aceitam nenhum desaforo, dominam sua sexualidade e se afastam de qualquer fetichismo que o machismo insiste em relacionar às mulheres da Ásia Oriental. A narrativa coloca os homens como meros objetos e é muito agradável de assistir. Mas isso é só o plano de fundo, o foco é a amizade das protagonistas, que passa por altos e baixos, mas resiste.

Capitã Marvel

Colocamos um filme de herói por um motivo muito digno: há carência de representação feminina neste tipo de blockbuster. Capitã Marvel é outro exemplo de como as mulheres conseguem dominar qualquer enredo e a amizade ser um cerne condutor. Carol Danvers (Brie Larson) e Maria Rambeau (Lashana Lynch) trazem uma relação feminina que não existia no Universo Cinematográfico da Marvel.

Na trama, Vers vive em um planeta alienígena e é atormentada por flashbacks. Ela acaba vindo à Terra e descobre que é Carol Danvers, uma piloto que foi tida como morta nos anos 1990. Lá, ela se reencontra com Maria, que era sua grande amiga. Enquanto precisam combater aliens, elas resgatam a amizade. Capitã Marvel está no Disney+ e, no fim do ano, em novembro, estreia a sua sequência, As Marvels.

Confira o trailer:

Retrato de Uma Jovem em Chamas

É um romance? Sim, mas a relação de amizade que as três mulheres do núcleo principal do filme constroem transcende a época em que a história é situada. A brilhante Céline Sciamma trata de relações femininas, românticas ou não. A trama acompanha Marianne (Noémie Merlant), uma pintora francesa do século 18, com a tarefa de fazer um retrato secreto de Héloïse (Adèle Haenel), para que seu futuro noivo possa vê-la antes do casamento. Junto a elas, temos Sophie (Luàna Bajrami), que cuida da casa em que elas estão morando.

O trio desenvolve uma amizade que bate de frente com o machismo da época. Em 2019, o longa foi premiado com a Queer Palm, no Festival de Cannes, tornando-se o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar a categoria. Retrato de Uma Jovem em Chamas está disponível no catálogo do Globoplay, no Telecine.

Veja o trailer:

Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo

Continuação de Do Jeito Que Elas Querem, de 2018, a história fala de 4 amigas, Sharon (Candice Bergen), Diane (Diane Keaton), Viv (Jane Fonda) e Carol (Mary Steenburgen), que são amigas há décadas e embarcam em uma viagem à Itália. Além da amizade, o filme trata de terceira idade de uma forma leve, gostosa e sem limitações.

As protagonistas vivem sua maturidade namorando, transando e fazendo o que consideram que só jovens fazem, se metendo em boas aventuras. É realmente muito necessário narrativas positivas sobre pessoas com mais de 60 anos – ainda mais falando de personagens femininas. Uma trama simples, divertidas e com ótimas piadas sexuais. Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo chega em 10 de agosto às plataformas de aluguel e compra.

Abaixo, o trailer:

Viagem das Garotas

Um roteiro ótimo sobre amizade de quatro das protagonistas divertidíssimas: estamos falando de Viagem das Garotas, conhecido também pelo título em inglês, Girls Trip. Com Queen Latifah, Regina Hall, Jada Pinkett Smith e Tiffany Haddish, é praticamente impossível um filme ser ruim com um elenco desse.

Na trama, Latifah é Ryan Pierce, uma colunista de lifestyle que vai viajar com as amigas para um Festival em Nova Orleans. Elas aproveitam muito, mas acabam tendo desentendimentos por possuírem opiniões diferentes sobre traição. Apesar dos atritos, elas percebem que a relação que possuem vai muito além disso. A química de Latifah e Hall é muito natural e um dos pontos altos dos filmes, que traz discussões relacionáveis até demais sobre a vida adulta. Viagem das Garotas está no catálogo do Telecine.

Veja abaixo o trailer: