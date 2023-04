“As Marvels”: Sequência de “Capitã Marvel” ganha primeiro trailer

Após quatro anos de espera, finalmente teremos a continuação de Capitã Marvel, “As Marvels“. O filme traz Brie Larson novamente como Carol Danvers, agora parte de uma equipe de heroínas. Junto a ela temos Monica Rambeau (Teyonah Parris), que conhecemos na série Wandavision, e Kamala Khan (Iman Vellani), a Miss Marvel, poderosa adolescente obcecada pela Capitã Marvel e protagonista do seriado homônimo também do Disney+.

Nick Fury, de Samuel L. Jackson, é o responsável por reunir o grupo, que embarca em uma aventura cósmica. A sequência também conta com o retorno de Goose, o adorável gatinho alienígena que roubou a cena no primeiro filme da Capitã Marvel.

Assista ao teaser trailer abaixo:

Produção começou com o pé direito

Já podemos esperar bastante representatividade e diversidade feminina, já que de cara, temos Nia DaCosta (da nova versão de A Lenda de Candyman) dirigindo e assumindo as rédeas do roteiro coescrito por ela, junto à Megan McDonnell e Zeb Wells.

Até o momento, As Marvels tem previsão de estreia para 9 de novembro nos cinemas nacionais. Ansiosas?