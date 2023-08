Estreias de filmes e séries nos streamings em agosto de 2023

Agosto será um dos melhores meses do ano para os fãs de filmes, séries e reality shows: nesta semana, a Netflix e a Apple TV+ disponibilizarão novas temporadas de Heartstopper e Physical, respectivamente. Além disso, lançamentos recentes do cinema como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e The Flash chegam às principais plataformas de streaming e aluguel digital.

No fim do mês, o ultra-aguardado Drag Race Brasil, apresentado por Grag Queen, inicia a sua primeira temporada no Paramount+. Mas calma, que tem mais! A seguir, você confere as principais estreias de agosto no streaming:

Physical: 3ª Temporada (02/08)

A última temporada de Physical, estrelada e produzida por Rose Byrne e criada por Annie Weisman, chega nesta quarta-feira (2), com os dois primeiros episódios de um total de dez, seguidos por um novo toda quarta-feira, até 27 de setembro.

Onde assistir: Apple TV+

Heartstopper: 2ª Temporada (03/08)

Com provas complexas, uma viagem escolar a Paris e a formatura chegando, Nick, Charlie e os seus colegas se preparam para lidar com novos desafios de romance, amizade e da vida.

Onde assistir: Netflix

Only Murders In The Building: 3ª Temporada (08/08)

A chegada da terceira temporada de “Only Murders” vem sendo extremamente aguardada (e com razão): entre as inúmeras novidades no elenco, está a chegada triunfal de Meryl Streep, que se junta à Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

Onde assistir: Star+

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (10/08)

A sequência da aclamada animação de 2018 acompanha o nosso Spider Man perdido no multiverso. Lá, ele precisa coordenar uma equipe encarregada de proteger a sua própria existência.

Onde assistir: Prime Loja (VOD)

Vermelho, Branco e Sangue Azul (11/08)

A adaptação do livro de Casey McQuiston gira em torno de Alex Claremont-Diaz, filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, e o príncipe britânico Henry. Ambos nutrem uma grande rivalidade, porém, após se conhecerem, acabam desenvolvendo um belo romance.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Agente Stone (11/08)

Continua após a publicidade

Protagonizado por Gal Gadot, Agente Stone acompanha uma agente especial de uma organização secreta tentando impedir um hacker de transformar o mundo num eterno caos.

Onde assistir: Netflix

Johnny Depp x Amber Heard (16/08)

Exibindo os dois depoimentos lado a lado pela primeira vez, esta série documental explora o julgamento que abalou Hollywood e incendiou discussões nas redes sociais.

Onde assistir: Netflix

Os Fabelmans (22/08)

A elogiada semicinebiografia de Steven Spielberg retrata a infância do cineasta, explorando os acontecimentos que o impulsionaram a ser uma das mentes mais criativas na história da sétima arte.

Onde assistir: HBO Max

Star Wars – Ahsoka: 1ª Temporada (23/08)

Passado após a queda do Império, o enredo se desenrola em torno de Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uma ex-cavaleira Jedi, que se encontra investigando uma ameaça que paira sobre a galáxia em seu momento mais vulnerável. Sua jornada a conduz pelos rastros deixados pelo temível Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

Onde assistir: Disney+

The Flash (23/08)

Os universos se entrelaçam quando Flash empreende uma jornada no tempo, desejando modificar eventos do passado. Contudo, sua tentativa de resgatar sua família acarreta em alterações no futuro, aprisionando-o em uma realidade onde o General Zod ressurge, lançando uma ameaça de aniquilação iminente.

Onde assistir: HBO Max

Drag Race Brasil: 1ª Temporada (30/08)

A aguardada versão brasileira de RuPaul ‘s Drag Race, apresentada por Grag Queen, contará com nomes como Dudu Bertholini, estilista, e a humorista Bruna Braga no painel de jurados. Os episódios serão lançados semanalmente. Até o momento, a lista de competidoras ainda não foi revelada.

Onde assistir: Paramount+