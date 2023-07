Dia Internacional da Amizade: Conheça as melhores amizades do audiovisual

Hoje (30) é comemorado o dia internacional da amizade, então já liga para os seus melhores amigos e marque uma reunião! A amizade é um dos maiores propósitos da nossa vida, desde os encontros mais simples. Sempre podemos garantir diversão e companhia. Isso não acontece apenas na vida real, também é um elemento essencial retratado em filmes e séries, trazendo alma e amor às histórias. Portanto, em clima de amizade, reunimos 7 das melhores amizades do audiovisual. Veja só:

Chewbacca e Han Solo

Que os filmes de Star Wars são um clássico do cinema todos já sabemos, né? Parte dos elementos que trazem o amor e diversão aos longas é a amizade icônica de Chewbacca e Han Solo. O wookie e o explorador, interpretador por Harrison Ford, se tornam amigos à primeira vista e formam algumas das melhores cenas das trilogias, estando lado a lado até o fim.

Friends

Não poderíamos fazer uma coletânea das melhores amizades do audiovisual sem Friends. O grupo de amigos do clássico sitcom, Chandler, Joey, Ross, Monica, Phoebe e Rachel, conquistou os corações na época e continua fazendo com que a série continue em alta entre as novas gerações. Apesar das diferenças nas rotinas, os amigos sempre estavam ali um pro outro.

Woody e Buzz Lightyear

E quem disse que brinquedos não podem nos inspirar com uma linda amizade? A dupla querida de Toy Story é perfeita para aquelas amizades que não começaram com tanto amor, mas que hoje são inseparáveis. Os brinquedos construíram um dos maiores laços do mundo da animação, vencendo suas diferenças e vivendo muitas aventuras.

Sam e Frodo

A dupla de Senhor dos Anéis também precisava fazer parte dessa lista! Ao longo da trilogia, Sam acompanha o Frodo em uma aventura perigosa e se apoiaram de forma constante, mesmo quando algum deles estava em perigo. Além disso, à medida que o Frodo é corrompido pelo poder do anel, o Sam continua acreditando no seu potencial e consegue carregar o amigo na fraqueza.

O trio de ouro

O trio de ouro dos filmes de Harry Potter, é mais um exemplo de amizade acima de tudo! Harry, Hermione e Ron foram inseparáveis desde o primeiro filme e estiveram juntos em lutas contra dragões e o maior vilão do mundo mágico, o Voldemort. É claro que, como em qualquer amizade, tiveram alguns tropeços e discussões, mas sempre voltavam um para o outro e se cuidaram até o fim.

E.T. e Elliot

O diretor Steven Spielberg mudou o padrão de extraterrestres e trouxe às telonas um dos seres mais amigáveis já vistos! E assim, criou a amizade inesquecível entre o E.T. e o Elliot, interpretado por Henry Thomas. A dupla cria um vínculo inigualável, no qual ambos precisam da ajuda um do outro e trazem bem-estar para si quando estão juntos. Além disso, enfrentaram aventuras e desafios para que o extraterrestre voltasse para casa.

Curtindo a vida adoidado

Conhecemos a cômica amizade de Ferris Bueller e Cameron Frye em Curtindo a vida adoidado. Os melhores amigos vivem uma experiência de aventuras quando decidem matar aula e passar o dia por Chicago, comendo em restaurantes chiques, aparecendo em desfile e visitando os maiores pontos turísticos da cidade – tudo isso na Ferrari do pai de Cameron. É claro que em meio a tanta diversão surgem alguns desentendimentos, mas eles sempre voltam ao caminho da amizade.