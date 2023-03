"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" é o grande vencedor do Oscar 2023.

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” tornou-se o grande vencedor do Oscar 2023. Além de levar a categoria principal — Melhor Filme —, a produção protagonizada por Michelle Yeoh levou as estatuetas de Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante. Histórico!

A produção alemã “Nada de Novo no Front” ficou em segundo lugar como a maior vitoriosa da noite, com cinco troféus no total. Você confere a lista completa de vencedores do Oscar 2023 em CLAUDIA.