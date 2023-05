“Do Jeito que Elas Querem 2” celebra a vida das mulheres na terceira idade

Existe vida na terceira idade e a continuação de Do Jeito que Elas Querem (em inglês, The Book Club) é uma agradável prova disso. Intitulado Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo, o filme acompanha 4 amigas, Sharon (Candice Bergen), Diane (Diane Keaton), Viv (Jane Fonda) e Carol (Mary Steenburgen), em uma viagem à Itália. É praticamente impossível não comparar com Sex and the City, sendo uma versão ainda mais madura do grupo. Usando como fio condutor o livro O Alquimista, de Paulo Coelho, elas resolvem ouvir seus corações e acatar os sinais da vida – o que as leva a realizar um desejo da juventude: ir à Europa juntas.

O longa chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, dia 11 de maio, e é uma agradável jornada de mulheres mais velhas mostrando que é possível se divertir independente da idade. Na trama, Viv fica noiva aos 70 e poucos anos, e suas amigas decidem ir à Roma, Veneza e Toscana. Elas tinham planejado essa viagem há muitos anos, mas não conseguiram realizar. Agora, com tempo de sobra, elas decidem ser o momento ideal para viver uma aventura e aproveitam para fazer uma digna despedida de solteira para Viv.

É uma história simples, engraçada, com piadas sexuais dignas de gargalhadas e que cumpre um propósito: entreter. Não só isso, é ótimo ver tramas leves e positivas sobre pessoas com mais de 60 anos – ainda mais falando de personagens femininas. O objetivo aqui é celebrar a vida e suas aventuras, relembrar o passado e também aproveitar o presente. Situado na Itália, podemos fazer a seguinte assimilação: a experiência é como degustar uma taça de Prosecco, quanto mais você bebe, mais divertido fica.

É ótimo ver uma sequência e, quem sabe, uma possível franquia. Ainda que alguns acontecimentos da história sejam irreais, isso faz parte da magia do cinema e a ideia da narrativa é essa. Se você for assistir ao filme se atendo aos pontos críveis, está assistindo da forma errada, não é uma obra baseada em fatos. Além de toda essa celebração de que envelhecer não é um problema, há dilemas relacionados a idade – a forma como levamos os relacionamentos, a solteirice e o estilo de vida.

Pensando novamente em Sex and the City, temos um gostinho de como essas mulheres maduras encaram o sexo. Não existe um tabu ali, esse tema faz parte da história e garante boas risadas, como citamos acima. Candice Bergen é a responsável pelas melhores piadas e também pela vivacidade, ela é aposentada, solteira e está muito bem com isso. A mulher mais velha também pode (e deve) transar, ser solteira, decidir se deseja se casar ou não. Os anos passam, nossa cabeça muda, mas algumas coisas permanecem iguais.

A representatividade das mulheres mais velhas no audiovisual

Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo é a sequência de um filme de 2018, que, de certa forma, abriu portas para produções estreladas por atrizes que já passaram dos 30 anos. Não temos uma data de expiração, isso está mudando e o cinema ressoar isso é muito relevante.

Mulheres mais velhas não estão mais à mercê de papéis caricatos. Entre 2022 e 2023, acompanhamos um crescimento de Hollywood em relação a isso. Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo colocou Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis no auge de suas carreiras, na faixa dos 60 anos. Elas são as personagens mais importantes do filme que ganhou 7 Oscars este ano, sendo que 2 deles foram por suas atuações – Yeoh levou como melhor atriz e Curtis comomelhor atriz coadjuvante.

Seguindo essa onda, temos também 80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão, com Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field, outra comédia com mulheres maduras aproveitando a vida e o amor pela NFL. A trama acompanha amigas em uma viagem para ver o ex-jogador de futebol americano, Tom Brady. O filme foi lançado direto no streaming aqui no Brasil, é possível alugar em plataformas digitais. Em paralelo ao cinema, a recente série da Netflix, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, fala sobre a juventude da monarca do Reino Unido sem deixar de dar voz às mulheres mais velhas da trama.

Fica a expectativa para que o futuro seja ainda mais promissor, que venham mais histórias com personagens maduros em lugar de destaque como Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo e os exemplos acima. E se você se interessou pelo filme, ele já está disponível nas salas de exibição.

Trailer de Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo