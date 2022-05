10 séries na Netflix para as mães curtirem um tempinho para si

Quem é mãe sabe que tempo é a moeda de ouro no fim do arco-íris. Então, o presente perfeito, para afagar os corações cansados talvez seja uma tarde de Netflix com pipoca, certo? Por isso, selecionamos 10 títulos disponíveis no streaming, dos mais variados gêneros, para que esse tempinho para si seja prazeroso do jeito que você mais gosta.

Virgin River

Inspirada na série de romances homônimos, escritos por Robyn Carr, a produção com três temporadas acompanha Mel, enfermeira e parteira que se muda para Virgin River, na Califórnia, em busca de trabalho. Ali, ela enxerga a chance de recomeçar a vida, deixando os traumas para trás. Mas viver numa pequena cidade no interior não é tarefa fácil, certo? O resto só dando play.

Doces Magnólias

Outro romance que virou série viciante é Sweet Magnolias, de Sherryl Woods. Nas duas temporadas disponíveis, vemos três amigas da Carolina do Sul, que se conhecem desde o ensino médio, em situações cotidianas que envolvem a família, os amores, a carreira e a casa. A vibe cidadezinha-pequena-onde-todos-se-conhecem também aparece aqui – e atrapalha bastante a vida dessas mulheres.

Café com Aroma de Mulher

Se a atmosfera noveleira não sai de você nunca, aposte sem medo neste remake da clássica novela colombiana dos anos 1990. A história de amor gira em torno de um relacionamento entre pessoas de classes sociais diferentes: Gaviota é trabalhadora rural e Sebastián é um herdeiro da aristocracia cafeeira.

Pousando no Amor

Encontros amorosos ao acaso? Temos! Aqui, a atriz Son Ye-jin vive Yoon Se-ri, herdeira e empresária de moda na Coréia do Sul que se apaixona pelo oficial norte-coreano Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Entendeu o drama? Eles se conhecem quando, acidentalmente, ela cai na Coreia do Norte durante um voo de parapente.

Anatomia de um Escândalo

Uma minissérie que dá para assistir num susto. Com apenas 6 episódios, este drama investigativo envolve traições, amores, política e mais. Sophie Whitehouse é esposa do parlamentar James Whitehouse, e, após descobrir o caso extraconjugal que ele vive com seu assessor, outros segredos vêm à tona.

Nessa pegada de investigação, não deixe de conferir a produção brasileira – até porque, em breve, tem segunda temporada. A protagonista, Verônica Torres (Tainá Müller), é escrivã em uma delegacia de homicídios em São Paulo. Ao presenciar um suicídio, ela decide investigar a vida da vítima e acaba descobrindo outras pessoas e crimes que envolvem abuso de mulheres e corrupção.

Deixando a atmosfera de drama sombrio de lado para dar espaço ao conteúdo de drama sensual: sucesso no mundo inteiro desde a sua estreia, a produção original explora as nuances românticas e sexuais da protagonista, seu marido e um ex-namorado. O desejo feminino toma frente da história, cheia de cenas picantes para deixar a experiência mais gostosa.

Desejo Sombrio

Tá, ok, um pouquinho de drama sombrio por aqui também vale. A professora Alma Solares se envolve com um jovem de 23 anos enquanto tenta auxiliar a amiga que vive o luto de uma separação. Apesar de retornar para casa um tempo depois, as decisões e aventuras vividas não ficam só na memória. O problema? O amor virar uma obsessão.

Um pouco de aristocracia, um pouco de sensualidade, um pouco de visual de época. Parece a série perfeita? Bom, é o que a audiência da Netflix também acha. Com sua segunda temporada no ar, Bridgerton acompanha Daphne (Phoebe Dynevor), filha mais velha da poderosa família Bridgerton, que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor. Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível. Ainda mais quando o irmão começa a descartar todos os pretendentes, e a misteriosa Lady Whistledown espalha fofocas sobre ela na alta sociedade. É aí que entra o rebelde Duque de Hastings (René-Jean Page), solteiro convicto e cobiçado por todas.

Lupin

Por último e não menos importante, essa série cativante francesa que traz o melhor das leituras da infância em cenas de aventura e romance. Inspirado nas histórias de Arsene Lupin , conhecido também como o “ladrão de casaca”, o roteiro cria uma espécie de “vida real versus ficção” ao colocar Omar Sy na pele do protagonista, um ladrão que busca justiça para a família.