6 filmes picantes nos streamings que vão esquentar o seu fim de semana

Se a sétima arte é capaz de provocar as mais variadas sensações, não é equivocado afirmar que ela também pode nos seduzir. Quando bem dirigida, até mesmo uma inofensiva cena romântica se torna sensual. Este é o caso de produções como Carol e Me Chame Pelo Seu Nome. Apesar de delicados, eles conseguem arrancar o fôlego do público ao apresentar sequências eróticas elegantes e imaginativas.

Mas, claro, também existem obras que não têm medo de chacoalhar as estruturas do espectador. Um exemplo disso é Instinto Selvagem, thriller erótico que uniu violência e nudez explicita em uma trama que causa controversas até hoje. Pensando em tudo isso, Claudia reuniu longas ecléticos que vão esquentar o seu fim de semana e que estão disponíveis nas plataformas de streaming. Confira:

Me Chame Pelo Seu Nome

Me Chame Pelo Seu Nome impressiona por sua atmosfera ensolarada, sensível e extremamente sensual. O filme gira em torno de Elio (Timothée Chalamet), que está passando um calmo verão na Itália ao lado dos pais. Porém, essa tranquilidade é interrompida com a chegada de Oliver (Armie Hammer). Juntos, os dois passam por uma jornada de autodescoberta e paixão intensas.

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Paramount+ e Starzplay

Carol

Protagonizado por Cate Blanchett e Rooney Mara, o romance acompanha Carol – que está se divorciando do marido – e Therese, vendedora em uma entediante loja de brinquedos. Durante a véspera de Natal, as duas se conhecem e criam uma conexão emocional. Tudo se intensifica quando Carol é impedida pelo marido de passar a data comemorativa com a própria filha. Frustrada, ela convida Therese para uma viagem emocionante pelos Estados Unidos. Apesar de delicada, a obra também encontra grandes momentos sensuais em toda a sua sutileza.

Onde assistir: Mubi, Looke e Clarovideo

Namorados Para Sempre

O filme é capaz de seduzir e entristecer – simultaneamente – os espectadores. A história fala sobre Cindy (Michelle Williams) e Dean (Ryan Gosling), que estão vivenciando um término iminente do casamento. Para tentar reverter a situação, eles decidem passar uma noite num motel à beira da estrada, com a intenção de reviver os melhores momentos de sua jornada romântica.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Looke

Instinto Selvagem

Para quem adora a intensidade dos thrillers eróticos dos anos noventa, Instinto Selvagem é a opção ideal. Quem aí não se lembra da icônica cena em que Sharon Stone é interrogada na delegacia? A trama retrata o envolvimento do policial Nick Curran (Michael Douglas) com a principal suspeita de um assassinato (Stone). Apesar do perigo evidente, ele decide se jogar num relacionamento intenso, extremamente sexy e potencialmente mortal.

Onde assistir: Apple TV

Ela Quer Tudo

Ela Quer Tudo – dirigido pelo lendário Spike Lee – segue Nola Darling, uma mulher que, durante os anos 1990, desafia todas as convenções da sociedade ao ser bem-sucedida, solteira e à frente de seu tempo. Ela possui três namorados: James Overstreet, protetor e educado, Greer Childs, rico e prepotente, e Mars Blackmon – um jovem imaturo, porém hilário. Apesar de se entreter com todos, Nola não consegue se sentir completamente satisfeita nem decidir com quem ficar. Se você adora filmes ácidos, picantes e socialmente provocativos, essa é uma experiência imperdível.

Onde assistir: Netflix

Trilogia Cinquenta Tons de Cinza

Polêmicas à parte, a trilogia Cinquenta Tons de Cinza foi responsável por introduzir um grande público ao universo do sadomasoquismo. Correntes, chicotes, algemas e vendas: a trilogia cinematográfica baseada nos livros de E. L. James trouxe tudo isso. Na trama, a jornalista Anastasia (Dakota Johnson) precisa entrevistar o bilionário Christian Grey (Jamie Dornan). A partir deste encontro, os dois desenvolvem uma controversa relação que envolve submissão sexual e até mesmo psicológica. Apesar de alguns temas sensíveis serem retratados de maneira romantizada, a produção proporciona momentos sensuais e uma trilha sonora igualmente sedutora.

Onde assistir: Star+