5 boxes de livros que originaram séries celebradas no mundo inteiro

Não é novidade que inúmeras séries de sucesso são baseadas em obras literárias consagradas. Porém, nem sempre as produções audiovisuais conseguem capturar a complexidade e imersividade presentes nas páginas de um livro. Ou, então, há casos em que as adaptações televisivas são simplesmente canceladas, deixando milhares de fãs sem o destino de seus personagens favoritos. Alô, Anne With An E!

Por isso, Claudia separou cinco boxes literários que inspiraram séries famosas no mundo inteiro. A lista tem opções que vão do romance épico de Bridgerton ao mundo fantasioso de The Witcher. E a melhor parte? Alguns destes títulos ainda não foram concluídos. Portanto, ler os livros é uma chance de descobrir o futuro de suas histórias e personagens antes de muita gente. Dá uma olhada:

Bridgerton

Quando foi lançada em 2020, a adaptação televisiva de Bridgerton se tornou um fenômeno mundial. O sucesso foi tão grande que a Netflix renovou a produção para mais três temporadas. Detalhe: a segunda ainda nem estreou no catálogo. Agora, se você não consegue segurar a ansiedade e precisa saber o que irá acontecer nos novos episódios, é possível ler os nove volumes da coleção literária que inspirou a série. Escritos por Julia Quinn, os livros acompanham a família Bridgerton, que enfrenta inúmeros conflitos pessoais e culturais em meio a alta sociedade londrina do século 19.

Anne With An E

Mesmo tendo acontecido há quase três anos, o cancelamento de Anne With An E continua revoltando milhões de espectadores. Portanto, que tal revisitar e explorar novos capítulos da história de Anne através dos 13 volumes escritos por Lucy Maud? A emocionante trama gira em torno de uma jovem órfã que vai morar com uma mãe solteira e seu irmão. Dotada de um intelecto e imaginação impressionantes, ela transforma a vida da família adotiva e da cidade que lhe abrigou.

The Witcher

Tanto no mundo dos games quanto das séries, The Witcher é um sucesso inegável. Mas você também pode mergulhar no mundo fantasioso da produção através dos livros escritos por Andrzej Sapkowski. Extremamente imersiva, a coleção acompanha as trajetórias de Geralt de Rivia – interpretado por Henry Cavill nas telinhas – Yennefer de Vengerberg e a princesa Ciri. Todas essas personagens marcantes vivem em linhas do tempo diferentes, até que suas vidas são conectadas por uma guerra grandiosa. O box contém os oito volumes da franquia literária.

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes é um dos personagens literários mais icônicos de todos os tempos. Criado em 1987 por Arthur Conan Doyle, o detetive é capaz de solucionar os mistérios mais complexos e intrigantes da Inglaterra vitoriana. Todas essas aventuras serviram como fonte de inspiração para inúmeros filmes e seriados de sucesso, incluindo a famosa adaptação televisiva protagonizada por Benedict Cumberbatch. Ao todo, a coleção reúne quatro romances e 56 contos repletos de intrigas, suspense e revelações surpreendentes.

Lupin

Outro seriado que quebrou inúmeros recordes na Netflix foi Lupin, estrelado por Omar Sy (Intocáveis). A série é baseada na saga literária escrita por Maurice LeBlanc, que gira em torno de um talentoso ladrão capaz de realizar os crimes mais complexos possíveis. Além dos sete livros, o box também acompanha um marcador de página exclusivo.

