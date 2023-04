10 mentiras que as comédias românticas nos fizeram acreditar

A primeira mentira que uma comédia romântica me contou é que eu preciso casar. A segunda, que a qualquer momento alguém vai pegar uma caixa de som e se declarar para mim e, a terceira, é que ficar completamente obcecado por uma pessoa é perfeitamente normal. Em algum momento da vida, certamente fomos influenciadas pelo mundo colorido e sedutor desses filmes. No Dia da Mentira, vamos relembrar as principais delas para evitar ciladas?

O objetivo aqui não é descredibilizar esse gênero cinematográfico, uma dose de leveza e de positividade é sempre bem-vinda! Mas é bom manter em mente que a vida fora das telas não é um mar de rosas. Boa parte dessas histórias têm influências de livros (olá, Jane Austen), em que a construção da sociedade era bem diferente também. Dito isso, vamos às 10 mentiras que comédias românticas nos fizeram acreditar.

1 – Você precisa ter alguém

A premissa de toda e qualquer comédia romântica basicamente é formar um casal, o que dá a entender que você precisa conhecer alguém, se apaixonar, casar e ser feliz. Quem disse que não dá para ser feliz sozinha? O Casamento do Meu Melhor Amigo é problemático na obsessão de Julia Roberts por seu amigo, mas a mensagem de que tudo bem ficar sem um par romântico se faz relevante.

2 – Relacionamento é sinônimo de sucesso

Este item conversa diretamente com o anterior. Os amigos dos protagonistas destes filmes e séries costumam ter a vida perfeita: um emprego descolado, vida social agitadíssima e um relacionamento. Já o personagem principal é um solteirão ou uma solteirona que trava uma eterna busca por alguém, pois só assim vai alcançar o sucesso. Magicamente, quando o relacionamento é fidelizado, a carreira do protagonista também decola.

3 – Está escrito nas estrelas que existe alguém perfeito pra você

Você vai encontrar sua alma gêmea, é só uma questão de tempo. Uma das fórmulas principais das comédias românticas é essa. Do contrário, nenhumas destas produções existiria. Há praticamente um ode ao casamento. Nós, mulheres, somos condicionadas ao desejo de casamento e regras de uma sociedade patriarcal. Claro que está tudo bem em querer isso, mas é sempre bom pensar se é algo que você deseja ou apenas que se condicionou a almejar.

4 – Relacionamento conturbado = relacionamento intenso

Uma Linda Mulher, Separados pelo Casamento, Diário de uma Paixão (esse pode não ser bem uma comédia romântica, mas faz um leve culto aos casais problemáticos) e podemos citar outros filmes que glamourizam relacionamentos conturbados. Sabe aquela sensação de que seu namoro está muito calmo e você cisma em procurar um drama? Sintoma de excesso de produções de Hollywood em sua mente. O “amor” que te tira o sono não deveria ser algo bom, muito pelo contrário.

Continua após a publicidade

5 – A pessoa muda se ela te amar muito

No fundo, bem lá no fundo, sabemos que é extremamente difícil as pessoas mudarem – principalmente se estamos falando de homens inseridos na geração da conquista e ghosting. Filmes românticos adoram pregar que o amor faz milagres e o alvo de nosso afeto deve se moldar para encaixar exatamente em nossas vidas. O que isso gera é justamente o efeito oposto.

6 – A pessoa que implica com você te ama secretamente

Mais um tópico batido das comédias românticas é que se alguém te perturba, critica ou chama sua atenção de alguma forma negativa é para mascarar os reais sentimentos. 10 Coisas que eu Odeio em Você, Noiva em Fuga, Ele não está tão a fim de você, Mensagem para Você e As Patricinhas de Beverly Hills são clássicos exemplos disso. Quantas vezes, ainda na infância, não ouvimos que garotos implicam conosco por estarem apaixonados? Isso cria um ciclo problemático, que faz com que aceitemos tratamentos negativos e vejamos algumas violências como sinal de cuidado e amor.

7 – Maternidade é um sonho sem defeitos

Outra romantização das comédias românticas é a maternidade. Claro que estamos falando de uma fase importante na vida de alguém. Mas Hollywood dá um jeitinho de minimizar certas coisas e pintar que não é preciso equilibrar uma rotina de trabalho, filhos, vida pessoal e mudanças no corpo.

8 – Ligações de madrugada são declarações de amor

É possível te ligarem de madrugada? Sim, mas pode não ser com a intenção de te pedir em casamento. Sabemos que mensagens depois da meia-noite geralmente querem dizer outra coisa.

9 – Amizades coloridas sempre viram relacionamento

Amizade Colorida e Sexo Sem Compromisso nos fizeram acreditar que vamos namorar nossos amigos ou amigas. Bom, na vida real, podemos até ter um caso sem compromisso com amigos, mas sempre aparece outra pessoa e continuamos apenas na friendzone. No entanto, se você teve sorte nisso, existem exceções. Só não vai tomar como regra que aquele seu sexo casual vai virar amor em algum momento, certo? Pegue, mas não se apegue – ou, ao menos, caso esteja apaixonada, jogue limpo ao invés de ficar esperando a mágica acontecer.

10 – Tudo pode ser resolvido em um aeroporto ou estação de trem

Incrível a capacidade que as comédias românticas tem de colocar no roteiro uma viagem imperdível e os protagonistas sempre desistem de ir por sua alma gêmea. Galera tem um baita poder aquisitivo nos filmes, não é mesmo? Rachel de “Friends” que o diga. Além disso, qualquer discussão de relacionamento, briga, insatisfação ou traição pode ser resolvida se você estiver em um aeroporto ou uma estação de trem.