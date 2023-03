Cabelo de comédia romântica: dicas de como se jogar na nova trend

Sabe aquele cabelo de comédia romântica dos anos 1990, fabuloso e cheio de movimento? No caso, estamos falando de cachos marcantes como os de Julia Roberts, blowout impecável da Eva Mendes e o coques sofisticados de Jennifer Lopez. São visuais que trazem uma ideia de “não me esforcei muito, mas estou impecável”. Essa estética está sendo apontada como tendência e já pode ser vista em série atuais como Emily em Paris e entre as celebridades.

Essa trend ganhou o nome de rom-com hair (a tradução literal para o português é cabelo de comédia romântica) e como Celso Kamura, beauty artist há mais de 45 anos, contextualiza: “A beleza, assim como a moda, é cíclica, vai e volta. ” Kamura conversou com a CLAUDIA sobre finalizações de cabelo dignas de comédia românticas.

Enquanto as tendências dos anos 2000 continuam voltando aos nossos guarda-roupas, temos essa influência também nos cabelos e maquiagens. Penteados populares no cinema e na TV ganham um toque moderno com as atrizes Jenna Ortega (Wandinha), Simone Ashley (Bridgerton) e Sydney Sweeney (Euphoria), que têm desfilado por aí com cabelos inspirados em rom-coms.

“Estamos em uma era onde a individualidade e a naturalidade estão reinando, principalmente por causa da pandemia. O que a gente vê agora é um comeback de alguns cabelos muito famosos no passado, como o butterfly que nada mais é que o cabelo da Farrah Fawcett, a franja da Brigitte Bardot, o curve cut, que é o repicado escovado pra dentro, famoso corte da Rachel de Friends“.

Sobre a tendência

O cabelo rom-com passa essa ideia de algo prático e tem um lado romântico, algo bem explorado com a personagem de Lara Jean em Para Todos os Garotos que Já Amei. Vale usar acessórios, presilhas, tiaras, abusar de rabos de cavalo, coques e também da textura natural do seus fios.

São finalizações práticas para fazer em casa?

Quem nunca quis acordar com as ondas perfeitas de Drew Barrymore em Como Se Fosse a Primeira Vez, ou com o cabelo da Julia Roberts em’O Casamento do Meu Melhor Amigo ? Celso Kamura explica que algumas dessas finalizações são possíveis de conseguir em casa: “Esse escovado polido, da Eva Mendes em Hitch: O Conselheiro Amoroso é a nova moda no salão, é fácil de reproduzir em casa, mas precisa ter habilidade com a escova e o secador.”

Já os cachos de Roberts, ele conta que essa é “uma realidade de 9 entre 10 meninas de cabelos cacheados longos, no dia depois que você lavou e estilizou. Essa bagunça natural do cabelo cacheado é o que eu acho mais lindo. Cabelo cacheado tem vida própria e a gente tem que aprender a lidar, a cuidar e a valorizar”. Logo, podem ser formas de usar as madeixas mais simples do que a gente pensa.

Como trazer a magia do cinema para os seus cabelos?

Finalização de cabelo cacheado

Para as cacheadas, Kamura indica utilizar a técnica chamada papelote. “É com o papelote que a gente faz cacho e não com babyliss. Com babyliss, a gente faz ondas no cabelo. Para fazer o papelote é fácil, mas precisa tomar cuidado”, conta ele. Bora aprender?

Continua após a publicidade

“Separe mechas mais finas de cabelo e enrole com o dedo, fazendo rolinhos, embrulhe no papel alumínio e aperte com a chapinha por uns 30 segundos e deixe esfriar. Faça isso na cabeça toda e depois solte com os dedos. Fica um cabelo cacheado bagunçado maravilhoso”, ensina Celso Kamura. “Só precisa tomar cuidado com o lado que você vai enrolar o rolinho. Minha dica é enrolar para fora, nem pra baixo e nem pra cima, assim o cabelo vai ter um caimento melhor. É pra quer aquele super volume nos fios.”

Efeito wet e sleek hair

Para um efeito bem Jennifer Lopez, o beauty artist também trouxe sugestões de como fazer. “O sleek é diferente do wet hair, ele tem um efeito brilhante e limpo, colado na cabeça e pode ser feito com pomada e spray de brilho”, diz o profissional. Vamos ao passa a passo:

“Faça primeiro um rabo de cavalo baixo ou coque e penteie bem para não deixar nenhum fio fora do lugar, depois você aplica a pomada, ou spray de brilho ou óleo capilar”, explica Celso Kamura. “Já o wet hair ele já tem uma aparência mais de gel, mais molhada e deve ser feito com gel, separando o cabelo por camadas, e aplicando o gel, porque senão o gel vai ficar na parte de cima e embaixo vou secar, abrindo os fios depois que o gel secar.”

Escova de milhões

Se você quer uma vibe mais Eva Mendez ou Jenna Ortega, com uma bela escova, também tem dicas do profissional. “Para um escovão, é preciso lavar bem os fios, usar um protetor térmico, secar escovando os fios, depois fazer uma super escova lisa, finalizar com óleo capilar e spray de fixação para manter os fios intactos por mais tempo.” O que acha de apostar nessa tendência direto das comédias românticas?