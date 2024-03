Um dos feriados mais especiais – seja pela desculpa para comer chocolate ou pela simbologia – está cada vez mais próximo, e nós sabemos que você já está procurando por mensagens de Páscoa para compartilhar no Whatsapp com todos os seus familiares. Para os Cristãos, a data representa a ressurreição de Jesus Cristo, um momento de renovação e esperança para muitas pessoas, além de ser uma ótima oportunidade para se conectar com quem você ama.

E para te ajudar a expressar o carinho (mesmo que de longe), separamos 10 mensagens de Páscoa para compartilhar no Whatsapp, Instagram ou onde você preferir.

Mensagens de Páscoa para compartilhar no WhatsApp

Para celebrar a família

Quer desejar uma feliz Páscoa para a família, mas não sabe por onde começar? Selecionamos três mensagens perfeitas para compartilhar nos grupos da família e com aqueles que não estão tão de pertinho!

Continua após a publicidade

Para desejar a renovação

A Páscoa é conhecida por ser o momento perfeito para renovação e recomeços, então nada melhor do que desejar tudo isso para as pessoas mais queridas da nossa vida, não é mesmo?

Para famílias cristãs

A Páscoa é celebrada, principalmente, por famílias cristãs para celebrar a ressureição de Cristo, então não poderíamos deixar de dar algumas ideias de mensagens religiosas para compartilhar.

Agora, é só escolher sua frase favorita e mandar para os seus seres mais queridos. Feliz Páscoa!

Continua após a publicidade