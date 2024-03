Ranking: os melhores Ovos de Páscoa de 2024

A Páscoa está logo aí e, é claro, junto com a celebração chegam também os Ovos de Páscoa! Cada vez mais criativos, os ovos de chocolate chegam ao mercado em 2024 com sabores inusitados e recheios fartos (com o pistache ainda liderando as tendências!), mas há também ainda espaço para os clássicos e novidades.

Com tantas opções de recheios, texturas, tamanhos, embalagens e preços, a tarefa de escolher um ovo e acertar na compra, às vezes, não é fácil. Sendo assim, convidamos um time de especialistas no assunto para nossa tradicional degustação de Ovos de Páscoa!

Neste ano, os jurados Alê Sotero (chef de confeitaria do Mocotó), a chef e empresária Izabela Dolabela, Juliana Coladela (chef confeiteira do Charco) e Michele Crispim (jurada do reality show Que Seja Doce), além da equipe de CLAUDIA, se incumbiram da árdua missão de provar os principais lançamentos de Páscoa de 2024.

Para a análise, foram consideradas características como qualidade do chocolate, textura, embalagem, aroma, preço, recheio, tamanho, sabor e qualidade dos ingredientes. O que será que nosso júri de estrelas da gastronomia achou dos principais lançamentos desta Páscoa? Descubra a seguir:

CATEGORIA OVOS DE PÁSCOA DE GRANDES MARCAS: O grande campeão

Surpreendendo aos chefs logo de cara pelo tamanho generoso e embalagem, o Ovo de Páscoa da Noir Chocolates vem embrulhado em tecido e conta com um tamanho exuberante de um quilo. Saindo pelo valor de R$ 259,90, os chefs consideraram um bom custo-benefício pelo tamanho vantajoso.

A marca aposta no clássico sabor de chocolate ao leite com avelã em pedaços, e o que chamou a atenção foi a qualidade dos ingredientes e combinação de sabores.

CATEGORIA OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS: O grande campeão

Na seleção de chocolates de marcas artesanais, o primeiro lugar foi bastante disputado. Os chefs Alê Sotero e Juliana Coladela preferiram os sabores intensos dos ovos da Mestiço Chocolates (com gim) e da Made By Nina (com café).

Este ano também foi ainda o ano do matchá, com sabores muito elogiados pelos chefs sobre os chocolates de Vivianne Wakuda e também a criação escultural da Hanami Confeitaria. Outro destaque foi o ovo da Pati Piva, feito de pecã e caramelo, que conquistou a segunda posição do ranking.

Entretanto, o que se posicionou melhor na soma final de pontos foi o ovo da Le Blé, que é feito com triplo chocolate: Callebaut Callets 811 (54,5%), Ruby (32,5%) e Gold (30%). No recheio, nuts variadas (amêndoas, pistache e cranberry). O valor foi um dos pontos elogiados pelos jurados, já que possui 500g e sai por R$ 120.

Ranking da jurada Izabela Dolabela

Apaixonada por chocolate, a chef Izabela Dolabela (@izabeladolabela) topa até os sabores mais doces. Ela foi uma das chefs que elegeu a novidade da Noir Chocolates como sua favorita. “Além de ser delicioso e bonito, tem um ótimo custo-benefício, tem muitas avelãs!”, comenta sobre sua escolha.

Já entre os artesanais, a chef optou pelo sabor equilibrado do ovo da it.kitchen, que mescla chocolate belga amargo com o sabor salgado do caramelo: “Sou apaixonada por caramelo salgado”.

Grandes Marcas



1) Noir Chocolates – Ovo de chocolate ao leite com avelã em pedaços (1kg – R$ 259,90)

2) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

3) Baci Perugina – Ovo de chocolate ao leite (265g – R$ 109,90)

4) Gallette – Ovo Praliné de Amêndoas com Cereja Amarena (350g – R$ 142)

5) Empório Santa Maria – Ovo de Páscoa de chocolate branco e recheado com cereja amarena e brigadeiro branco (350g – R$ 139)

Artesanais

1) it.kitchen – Ovo de caramelo salgado na casca de chocolate belga amargo (400g – R$ 150)

2) Suricake – Ovo de pistache com placa de chocolate ao leite e grânulos de pistache caramelizados (470g – R$ 230)

3) Pati Piva – Ovo Pecan e Caramelo, feito em uma casquinha de chocolate caramelizado e recheado com pasta de pecan caramelizadas trituradas com crocante de biju. Dentro, nozes pecan inteiras caramelizadas. (570g – R$ 310)

4) Hanami Confeitaria – Ovo Sakura 3D, recheado com creme de pistache folhado e toque de flor de sal (500g – R$ 249)

5) Vivianne Wakuda – Ovo com casca de chocolate de matchá e morangos liofilizados banhados em chocolate de matchá (230g – R$ 198)

Ranking da jurada Juliana Coladela

Fã dos chocolates mais amargos e menos recheados, a percepção da chef Juliana Coladela (@jucoladela), que é confeiteira no premiado Charco, foi de que os ovos, no geral, estavam muito doces. “Apesar do chocolate mais doce, a avelã trouxe equilíbrio com sabor e textura. Boa proporção de avelãs e bom custo-benefício”, discorreu ela sobre seu primeiro posto, o ovo de chocolate com avelã da Noir Chocolates.

Já entre os artesanais, Juliana gostou do equilíbrio de sabores do produto da Made By Nina. “Para quem ama café, como eu, é a combinação perfeita com chocolate amargo. Tem boa textura e proporção de recheio.”

Grandes Marcas

1) Noir Chocolates – Ovo de chocolate ao leite com avelã em pedaços (1kg – R$ 259,90)

2) Casa Santa Luzia – Ovo Frutti di Bosco, com mirtilo, morango passa, cranberry e amarena no chocolate Callebaut (320g – R$ 179)

3) Garoto – Ovo de Páscoa Caribe, sabor do chocolate ao leite com pedaços do bombom de banana na casca (229g – R$ 39,99)

4) Havanna – Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e alfajor recheado com doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo (630g – R$ 159,90)

5) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

Artesanais

1) Made By Nina – Ovo Ganache de Café, com chocolate belga 70% recheado com ganache de café (350g – R$ 189)

2) Mestiço Chocolates – Ovo com blend de cacau nfusionado em gin Single Fin Bergamoncello, tangerina e especiarias (250g – R$ 110)

3) Açucareiro da Nana – Ovo Trufado de Maracujá com duas metades: chocolate belga amargo 54% cacau recheado de ganache de maracujá e a chocolate belga ao leite 40% cacau recheado de ganache de chocolate meio amargo (260g – R$ 180)

4) Hanami Confeitaria – Ovo Sakura 3D, recheado com creme de pistache folhado e toque de flor de sal (500g – R$ 249)

5) Pati Piva – Ovo Pecan e Caramelo, feito em uma casquinha de chocolate caramelizado e recheado com pasta de pecans caramelizadas trituradas com crocante de biju. Dentro, nozes pecan inteiras caramelizadas. (570g – R$ 310)

Ranking da jurada Michele Crispim



Acostumada a provar diferentes sabores como jurada do Que Seja Doce, reality do canal GNT, Michele Crispim (@crispimichele) confessa que ama os sabores bem açucarados.

Entre as grandes marcas, quem conquistou o paladar da chef foi a Havanna, que reproduziu em seu ovo os sabores de um alfajor argentino. “Muito alinhado entre proposta e entrega, além do recheio e tamanho atrativos”, comentou. A chef ainda destacou positivamente a embalagem e o doce de leite usado pela marca, além da textura de alfajor, que foi mantida mesmo dentro do ovo.

Já entre os artesanais, Michele foi conquistada pelo triplo chocolate da Le Blé: “A aparência é linda, por dentro ainda melhor. Rico em texturas, sabores e equilíbrio”.

Grandes Marcas

1) Havanna – Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e alfajor recheado com doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo (630g – R$ 159,90)

2) Lindt – Ovo Creme de Avelã Crocante (360g – R$ 159,90)

3) Cacau Show – Ovo Dreams Crème Brûlée, chocolate ao leite e branco com casca recheada sabor crème brûlée (400g – R$ 94,99)

4) Garoto – Ovo de Páscoa Caribe, sabor do chocolate ao leite com pedaços do bombom de banana na casca (229g – R$ 39,99)

5) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

Artesanais

1) Le Blé – Triplo Chocolate, Callebaut Callets 811 (54,5%), Ruby (32,5%) e Gold (30%), com recheio de nuts variadas {amêndoas, pistache e cranberry) (500g – R$ 120)

2) Pati Piva – Ovo Pecan e Caramelo, feito em uma casquinha de chocolate caramelizado e recheado com pasta de pecan caramelizadas trituradas com crocante de biju. Dentro, nozes pecan inteiras caramelizadas. (570g – R$ 310)

3) Flavorati – Ovo de chocolate branco caramelizado com creme branco de avelã (450g – R$ 192)

4) Vivianne Wakuda – Ovo com casca de chocolate de matchá e morangos liofilizados banhados em chocolate de matchá (230g – R$ 198)

5) Made By Nina – Ovo Ganache de Café, com chocolate belga 70% recheado com ganache de café (350g – R$ 189)



Ranking da jurada Marina Marques



Não muito fã dos ovos extremamente recheados, Marina Marques, editora de lifestyle em CLAUDIA, prefere os chocolates que exploram diferentes texturas. Sendo assim, a crocância das generosas avelãs do ovo da Noir Chocolates conquistou logo na primeira mordida. “É uma combinação perfeita para quem ama os clássico, mas o que me chamou a atenção foi a qualidade das proporções e do chocolate.”

Já entre os ovos artesanais, foi o ovo de cereja trufada de Mariana Junqueira que mais agradou o paladar. “Sou muito fã de cereja quando colocada em pedaços na casca do ovo, então certamente seria um chocolate que conseguiria devorar por completo. Apesar do valor alto, achei o tamanho generoso, o chocolate é de qualidade e fui conquistada pela delicadeza da embalagem e dos bombons que vêm dentro”.

Grandes Marcas

1) Noir Chocolates – Ovo de chocolate ao leite com avelã em pedaços (1kg – R$ 259,90)

2) Casa Santa Luzia – Ovo Frutti di Bosco, com mirtilo, morango passa, cranberry e amarena no chocolate Callebaut (320g – R$ 179)

3) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

4) Lindt – Ovo Creme de Avelã Crocante (360g – R$ 159,90)

5) Baci Perugina – Ovo de chocolate ao leite (265g – R$ 109,90)

Artesanais

1) Mariana Junqueira – Ovo Cereja Trufada, com casca de chocolate belga ao leite, recheado de trufa com pedaços de cereja maraschino (650g – R$ 398,80)

2) Le Blé – Triplo Chocolate, Callebaut Callets 811 (54,5%), Ruby (32,5%) e Gold (30%), com recheio de nuts variadas {amêndoas, pistache e cranberry) (500g – R$ 120)

3) Hanami Confeitaria – Ovo Sakura 3D, recheado com creme de pistache folhado e toque de flor de sal (500g – R$ 249)

4) Vivianne Wakuda – Ovo com casca de chocolate de matchá e morangos liofilizados banhados em chocolate de matchá (230g – R$ 198)

5) Locale Caffè – Ovo de chocolate recheado de brigadeiro de pistache, finalizado com mini cannolo de pistache (450g – R$ 149)



Ranking da jurada Sarah Brito

Sarah Brito, estagiária de CLAUDIA, é fã dos chocolates de sabores marcantes e ama uma crocância. “Um bom ovo precisa ter cremosidade e textura. Para mim, o ovo perfeito é aquele que tem preço justo e tamanho ideal para compartilhar com a família. Se tiver nozes, avelãs, melhor ainda.” Sendo assim, sua escolha não poderia ser outra a não ser o ovo da Noir Chocolates, que capricha nas avelãs.

Já entre as marcas artesanais, seu favorito foi o da Le Blé. “As nuts estão bem distribuídas e aprimoram o sabor do chocolate. Achei o valor justo para a quantidade e qualidade”, aponta sobre sua escolha.

Grandes Marcas

1) Noir Chocolates – Ovo de chocolate ao leite com avelã em pedaços (1kg – R$ 259,90)

2) Brasil Cacau – Ovo de Páscoa Lollo, com recheio aerado (400g – R$ 87,90)

3) Ofner – Ovo Magnifique Le Cordon Bleu (450g – R$ 189,90)

4) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

5) Lindt – Ovo Creme de Avelã Crocante (360g – R$ 159,90)

Artesanais

1) Le Blé – Triplo Chocolate, Callebaut Callets 811 (54,5%), Ruby (32,5%) e Gold (30%), com recheio de nuts variadas {amêndoas, pistache e cranberry) (500g – R$ 120)

2) Flavorati – Ovo de chocolate branco caramelizado com creme branco de avelã (450g – R$ 192)

3) it.kitchen – Ovo de caramelo salgado na casca de chocolate belga amargo (400g – R$ 150)

4) Açucareiro da Nana – Ovo Trufado de Maracujá com duas metades: uma com chocolate belga amargo 54% cacau recheado de ganache de maracujá e a outra com chocolate belga ao leite 40% cacau recheado de ganache de chocolate meio amargo (260g – R$ 180)

5) Pati Piva – Ovo Pecan e Caramelo, feito em uma casquinha de chocolate caramelizado e recheado com pasta de pecan caramelizadas trituradas com crocante de biju. Dentro, nozes pecan inteiras caramelizadas. (570g – R$ 310)

GRANDES MARCAS: TODOS OS PARTICIPANTES

Abaixo, você confere todos os participantes da nossa degustação, na categoria Ovos de Páscoa de grandes marcas:

1) Nestlé – Ovo de Páscoa KitKat ao leite (332g – R$ 39,99)

2) Garoto – Ovo de Páscoa Caribe, sabor do chocolate ao leite com pedaços do bombom de banana na casca (229g – R$ 39,99)

3) Pão de Açúcar – Meio Ovo Holandesa, com recheio de bolo de chocolate, creme de chocolate, creme holandês, biscoito tipo maizena e ganache, decorado com biscoito Calypso (400g – R$ 45,90)

4) Ferrero Rocher – Ovo de Páscoa Ferrero Rocher Dark (137,5g – R$ 59,99)

5) Qualitá – Ovo de chocolate branco e chocolate ao leite com recheio de creme de avelã com cacau (310g – R$ 69,99)

6) Dona Deôla – Ovo com casca de chocolate branco recheada com brigadeiro de pistache e pão de ló decorado com pistache e caramelo (400g – R$ 75,90)

7) Brasil Cacau – Ovo de Páscoa Lollo, com recheio aerado (400g – R$ 87,90)

8) Cacau Show – Ovo Dreams Crème Brûlée, chocolate ao leite e branco com casca recheada sabor crème brûlée (400g – R$ 94,99)

9) Casa Bauducco – Ovo de Páscoa Brownie de chocolate com recheio de ganache de chocolate e pedaços de brownie (350g – R$ 99,90)

10) Baci Perugina – Ovo de chocolate ao leite (265g – R$ 109,90)

11) Dengo – Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g – R$ 129,90)

12) Empório Santa Maria – Ovo de Páscoa de chocolate branco e recheado com cereja amarena e brigadeiro branco (350g – R$ 139)

13) Gallette – Ovo Praliné de Amêndoas com Cereja Amarena (350g – R$ 142)

14) Havanna – Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e alfajor recheado com doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo (630g – R$ 159,90)

15) Kopenhagen – Ovo de Páscoa Exagero Trufado Brownie (400g – R$ 159,90)

16) Lindt – Ovo Creme de Avelã Crocante (360g – R$ 159,90)

17) Casa Santa Luzia – Ovo Frutti di Bosco, com mirtilo, morango passa, cranberry e amarena no chocolate Callebaut (320g – R$ 179)

18) Noir Chocolates – Ovo de chocolate ao leite com avelã em pedaços (1kg – R$ 259,90)

19) Ofner – Ovo de Chocolate Magnifique Le Cordon Bleu, de chocolate ao leite, 55% e 70%, recheado de bombons com duplo recheio de creme de avelã com biscoito francês caramelizado e caramelo de laranja com toque de flor de sal (450g – R$ 189,90)

OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS: TODOS OS PARTICIPANTES

Abaixo, você confere todos os participantes da nossa degustação, na categoria artesanais:

1) Mestiço Chocolates – Ovo com blend de cacau da própria fazenda (Itacaré, Bahia). Os nibs de cacau são infusionados em gin Single Fin Bergamoncello, tangerina e especiarias, e só depois é feito o processamento do chocolate (250g – R$ 110)

2) Le Blé – Triplo Chocolate, Callebaut Callets 811 (54,5%), Ruby (32,5%) e Gold (30%), com recheio de nuts variadas {amêndoas, pistache e cranberry) (500g – R$ 120)

3) Biscoitê – Ovo Biscoitê Avelã, ovo de chocolate 43% cacau, com recheio de creme de avelã e com pedaços de feuilletine (flocos de biscoito belga crocante) (300g – R$ 129,90)

4) Locale Caffè – Ovo de chocolate recheado de brigadeiro de pistache, finalizado com mini cannolo de pistache (450g – R$149)

5) it.kitchen – Ovo de caramelo salgado na casca de chocolate belga amargo (400g – R$ 150)

6) Casarìa – Ovo de Páscoa Dragées com chocolate 33%, miçangas coloridas e recheado com mini dragées coloridos (300g – R$ 165)

7) Zucker – Ovo dourado de caramelo salgado (300g – R$ 169)

8) Tchocolath – Ovo Pecã, casca de chocolate ao leite recheada com pecã caramelizada, coco e flocos de arroz (250g – R$ 180)

9) Açucareiro da Nana – Ovo Trufado de Maracujá com duas metades: uma com chocolate belga amargo 54% cacau recheado de ganache de maracujá e a outra com chocolate belga ao leite 40% cacau recheado de ganache de chocolate meio amargo (260g – R$ 180)

10) Made By Nina – Ovo Ganache de Café, com chocolate belga 70% recheado com ganache de café (350g – R$ 189)

11) Bake Sale – Ovo artístico de avelã e chocolate ao leite (R$ 189,90 – 500g)



12) Flavorati – Ovo de chocolate branco caramelizado com creme branco de avelã (450g – R$ 192)

13) Vivianne Wakuda – Ovo com casca de chocolate de matchá e morangos liofilizados banhados em chocolate de matchá (230g – R$ 198)

14) PikurruchA’S – ​​Pistache’n Mallow, com casca branca saborizada de pistache, marshmallow de pistache e pistache in natura (640g – R$ 200)

15) Zulcare – Ovo Recheado Tropical, casca de chocolate branco com três camadas de recheio: geleia de maracujá, manga e cambuci. Com caramelo salgado e ganache de coco (600g – R$ 200)

16) Confeitaria Dama – Casca Blend DAMA (60% chocolate meio amargo com 40% chocolate ao leite) e frutas secas (amêndoas, avelã, damasco turco, figo turco, cereja glaceada, cranberry, pistache e uvas passas pretas) (400g – R$ 215)

17) Suricake – Ovo de pistache com placa de chocolate ao leite e grânulos de pistache caramelizados (470g – R$ 230)

18) Hanami Confeitaria – Ovo Sakura 3D, recheado com creme de pistache folhado e toque de flor de sal (500g – R$ 249)

19) BeauBon – Ovo de chocolate ao leite com framboesa (250g – R$ 280)

20) Pati Piva – Ovo Pecan e Caramelo, feito em uma casquinha de chocolate caramelizado e recheado com pasta de pecan caramelizadas trituradas com crocante de biju. Dentro, nozes pecan inteiras caramelizadas. (570g – R$ 310)

21) Carmella – Ovo de pistache com ganache de pistache e lascas de pistache (600g – R$ 359)

22) Mariana Junqueira – Ovo Cereja Trufada, com casca de chocolate belga ao leite, recheado de trufa com pedaços de cereja maraschino (650g – R$ 398,80)

Agradecimento: Espaço it.kitchen (@itkitchensp)

