O feriado mais doce do ano está chegando e, para comemorar, nada melhor do que presentear aquela pessoa amada não é? E se você não quer investir em doces, seja por questões de saúde ou apenas por querer algo mais durável, veio ao lugar certo: separamos 6 presentes criativos de Páscoa para substituir o chocolate.

Para aqueles que gostam de adoçar a boca com o inconfundível doce neste feriado, em 2024, os ovos de Páscoa estarão um pouco mais caros do que o habitual. Segundo dados divulgados nesta última semana pela FECAP, precisamente 15% mais caros em comparação ao ano anterior. Já para as opções com recheio ou brindes, o aumento pode chegar até 20%.

Presentes criativos de Páscoa

Biscoitos decorados

Sem deixar o prazer do doce de lado neste feriado, que tal apostar em biscoitos decorados deliciosos como presentes? Com diversas opções de tamanhos, formatos e recheios, os biscoitos poderão ser veganos, e garantir uma deliciosa experiência para esta comemoração.

Confira só a receita completa para esses biscoitos:

Ficou em dúvida sobre qual decoração incluir em seus biscoitos? Utilizando glacês coloridos ou pasta americana, você poderá garantir lindos desenhos de coelhinhos ou outros símbolos icônicos deste feriado para decorar seus biscoitos e doces de Páscoa. Veja só algumas inspirações:

Coelhinhos recheados

Com os coelhinhos recheados, a criançada ficará animada com os brindes e docinhos que preenchem este lindo saquinho em formato de coelho feitos de TNT, camurça ou até mesmo papel.

Para moldar esses saquinhos, você irá precisar de tesoura e um marcador ou lápis para realizar o molde deste saquinho no material escolhido. Depois, é só decorar com olhinhos ou retalhos de outros tecidos em formatos de olhos. Veja como fazer:

Você poderá incluir neste saquinho doces como chocolates, balas ou, se quiser garantir a felicidade das crianças, pequenos brinquedos ou lembrancinhas educativas, como adesivos e jogos de cartas.

Caixas decorativas com bombons

Quem não ama receber deliciosos bombons recheados na Páscoa, não é mesmo? Com as caixas decorativas temáticas você poderá oferecer um ótimo presente como alternativa para substituir os ovos de chocolate neste feriado.

Escolha uma caixa temática que tenha a cara da pessoa presenteada ou, se preferir, decore a caixa você mesma com itens e desenhos que imprimam a sua personalidade e da pessoa amada. Confira dicas sobre como decorá-la:

Itens de decoração

Velas, louças e até mesmo cestas decorativas poderão ser alternativas temáticas para presentear nesta Páscoa.

Em formatos de coelhinhos, cenouras e até ovos, estes itens poderão agregar a decoração do almoço de Páscoa, troca de presentes ou até mesmo garantir uma lembrança especial desta comemoração única.

Para tornar esta experiência do presente ainda mais significativa para a pessoa querida, embale o item a ser presenteado com folhas de seda, palha ou pelúcia para deixá-lo ainda mais elegante e não correr o risco de quebrar ou trincar.

Cestinhas de tricô ou crochê

As cestinhas de tricô ou crochê são ótimas para presentear tanto as crianças quanto os adultos para dinâmicas e brincadeiras com doces nesta Páscoa.

Elas poderão ser confeccionadas em casa com ajuda de ferramentas para tricotar ou realizar crochê, como mostra este passo a passo a seguir:

Acessórios temáticos

Brincos de coelhinhos, colares de cenouras e outras diversas opções de acessórios divertidos poderão ser presenteados nesta Páscoa.

Ideal para quem não gosta de chocolate, mas nunca está fora de moda, esses acessórios poderão ser confeccionados por você mesmo, ou encomendados, caso queira presentear alguém com peças exclusivas e luxuosas.

Depois de tantas opções, ficou difícil escolher somente uma!