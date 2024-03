O coelhinho da Páscoa está chegando para esconder os ovos, e por aqui apenas estamos pensando em como começar as celebrações com o pé certo (ou deveríamos dizer, com a esmaltação certa?). Por isso, selecionamos 5 inspirações de nail art para a Páscoa 2024 que você vai querer usar para a festividade, desde pequenos coelhinhos até unhas decoradas com flores delicadas. Veja só:

Nail art com coelho minimalista

Que tal apostar em um coelho minimalista nas unhas? Sem exageros, mas ainda assim fofo e colorido, este estilo pode ser a grande pedida.

Para essa nail art, aposte na tendência das mismatched nails – ou seja, diversas decorações distintas em cada unha, sem manter um certo padrão – mas ainda mantendo as cores e símbolos da Páscoa, como tonalidades pastéis e flores delicadas.

Francesinhas com coelhinho da Páscoa

Gosta da francesinha? Faça o seu estilo favorito, seja em um único tom ou variando as cores em cada uma das unhas.

Com a ajuda de um pincel, desenhe a silhueta do rosto e orelhinhas do coelho com esmalte branco em apenas uma das unhas e complete com outros elementos que achar necessários.

Coelhos e ovos minimalistas

Quem disse que não podemos trazer os dois maiores símbolos da data para as unhas? Com ajuda de um pincel fino, desenhe metade do rosto do coelho de Páscoa com esmalte branco, se assegurando de ter um traço fino e pequeno, ao longo das unhas.

Para completar a decoração, aposte em pequenos ovos em cores pastel.

Nail art florida com coelho escondido

Se você não é daquelas que quer ter um coelho estampado nas unhas, mas ainda quer manter o espírito da Páscoa, temos a escolha perfeita para você.

Este estilo floral ainda carrega o clima do feriado, sem ser literal demais.

Nail art com orelhas de coelho

Mais uma alternativa para quem não quer desenhos exagerados de coelhos! E bem fácil de fazer, não é? Escolha a sua cor favorita, e inclua orelhinhas delicadas em uma das unhas.