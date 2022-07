De marguerita à abobrinha, um roteiro para aproveitar o Dia da Pizza em SP

O Dia da Pizza, celebrado no próximo domingo, 10 de julho, é uma data a ser celebrada com uma receita caprichada. Para os mais aventureiros na cozinha, é possível reproduzir a receita clássica em casa, seja no forno convencional ou, melhor ainda, no fogo à lenha.

Já para quem quer praticidade, conforto e até provar algum sabor novo, opções na capital paulista não faltam! Neste Dia da Pizza, diversos restaurantes prepararam um menu especial, trazendo desde receitas com muitos vegetais, como abobrinha e berinjela, passando por receitas típicas italianas, com mortadela e pistache, até a clássica marguerita.

Veja abaixo restaurantes para celebrar a data em São Paulo:

Foglia – Forneria Artesanal Italiana

O chef Lorenzo Ravioli, do recém-inaugurado Foglia, cria especialmente para o Dia da Pizza a Melanzana: pizza com berinjela, gorgonzola, manjericão e fio de mel (R$ 63,39). O sabor estará em cartaz somente neste fim de semana, de 8 a 10 de julho.

Serviço: Rua Domingos Fernandes, 548 – Vila Nova Conceição

Oli Pães e Pizzas Artesanais

Na Oli Pães e Pizzas Artesanais, a produção de massas de pizza é artesanal e a base de farinha, água e tempo. Os discos, preparados com farinha italiana, fermentam e descansam durante 48h para receberem as coberturas, preparadas com ingredientes cuidadosamente selecionados. Para o Dia da Pizza, a chef Olivia Maita criou uma receita especial – com mussarela, creme de parmesão, palmito salteado com alho e salsinha, grana padano, raspas de limão siciliano e pipoca de alcaparras. Servida a partir de sexta (8) até o domingo (10), a pizza custará R$ 100 e também estará disponível no delivery.

Serviço: Rua Girassol, 320 – Vila Madalena | (11) 91482-4717 (reservas e delivery)

Org Pizza & Greens

Aberta no final de 2021, a Org Pizza & Greens apresenta um menu de pizzas preparadas artesanalmente, com massa de longa maturação à base de farinha italiana orgânica, molho de tomate orgânico, azeite italiano, vegetais frescos e utilizando apenas produtos de pequenos produtores do estado de São Paulo. Um dos destaques da casa é pizza Nira, feita com Nira refogado, Black fungus e bifum, ovos, queijo cremoso, muçarela Roni e queijo Trilha. Para quem é fã de queijos, a dica é a pizza de Queijos do Brasil, que traz uma seleção com muçarela roni, queijo cremoso, cuesta, azul pardinho, trilha, provola e estepe. Em todas as pizzas, ainda é possível substituir os queijos animais por opções vegetais. Outra sugestão é a Calabresa artesanal (R$ 59), feita com calabresa artesanal, cebola roxa, azeitonas pretas finalizadas com queijo trilha, ou ainda a pizza de Atum (R$ 59), feita com atum, muçarela Roni, cebola roxa, azeitonas pretas finalizadas com queijo Tulha.

Serviço: Rua Vicente Leporace, 1060 – Campo Belo

Temperani Cucina

Já no Temperani Cucina é possível encontrar cinco opções de pizzas, como a tradicionalíssima marguerita (R$ 39), a marinara (R$ 35), parma (R$ 44), até as que utilizam embutidos na receita, como a Diavola, feita com molho de tomate, flor di latte, gorgonzola, salame picante e manjericão (R$ 42) e a Mortazza, composta por flor de latte, mortadela, burrata, pistache e raspas de limão (R$ 44). Além do menu fixo com essas sugestões, o chef Antônio Maiolica preparou uma receita especial e feita exclusivamente para a data, que é o sabor Carbonara.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco

Gero Panini

Para aproveitar a data, o Gero Panini, restaurante do grupo Fasano, oferece um menu com diversos sabores, desde as mais tradicionais como calabresa (R$ 59), margherita (R$ 55) e quatro queijos (R$ 66), até às de funghi (R$ 59), focaccia recheada (R$ 66) e pera com gorgonzola (R$ 59). Todas as receitas são típicas napolitanas e de fermentação lenta. O cardápio está disponível nas unidades Shops Jardins e Cidade Jardim.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1626 – Jardins – 3º Piso | Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 3ª andar – Shopping Cidade Jardim

Maremonti Trattoria & Pizza

As pizzas do Maremonti Trattoria & Pizza são certificadas pela associação dos pizzaiolos da Itália, montadas em massa de fermentação natural e feitas à moda napolitana. Entre os sabores estão Riviera (mozzarella e linguiça calabresa artesanal | R$ 48), Zucchine (queijo brie, abobrinha grelhada e parmesão ao perfume de alho | R$ 57), Maremonti (mozzarella, berinjela, abobrinha, cogumelos e radicchio grelhados ao perfume de alho e parmesão | R$ 58), Vera Margherita (mozzarella de búfala fresca e manjericão | R$ 58) e Brie (queijo brie, rúcula, pinólis e tomate seco | R$ 63).

Serviço: Alameda Rio Negro, 111, Piso 1 – Iguatemi Alphaville | Rua Princesa Isabel, 953 – Brooklin | Rua Elvira Ferraz, 250 – Vila Olímpia

Continua após a publicidade

Gael – Cozinha Mestiça

O restaurante Gael – Cozinha Mestiça traz no menu do jantar as “Pizzas da Padoca”. A ação faz parte da parceria realizada com a Padoca Filosófica, já que ambas ficam no mesmo conglomerado de casas, e cada uma pode ofertar o menu da outra. Preparados com farinha italiana e fermentação de longa duração, as pizzas têm 25 cm de diâmetro. Dentre os dez sabores servidos estão: Castelões, calabresa artesanal cozida, mussarela e parmesão (R$ 52); Gratinada, gorgonzola, mussarela, parmesão e requeijão da Padoca (R$ 52); Zucchini, abobrinha, mussarela, parmesão, requeijão da Padoca e manjericão (R$ 49), e também a Vegana (R$ 52), com abobrinha, cogumelo, cebola assada e ricota de castanha.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 322 – Pinheiros

Vino! SP

Em comemoração ao Dia da Pizza, o Vino! SP criou uma ação especial: de 4 a 9 de julho, a casa oferece o combo de 2 pizzas individuais + 1 garrafa do vinho curadoria Guaporé tinto por R$ 169. As pizzas são feitas com farinhas importadas da Itália, que passam por um processo de fermentação de 40 horas antes de abertas. Entre as opções da casa: Caprese! R$ 49 (passata italiana, tomates cereja, tapenade de azeitona, mozzarella de búfala e rúcula); Burrata e Pomodoro! R$ 52 (passata italiana, burrata e pesto de manjericão); Toscana! R$ 49 (passata italiana, calabresa moída, cebola, tapenade de azeitonas, mozzarella de búfala e manjericão) e Brócolis e Bacon! R$ 49 (passata Italiana, mozzarella de búfala, brócolis, bacon, alho e catupiry).

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 47 – Pinheiros

Praça São Lourenço

As pizzas do Praça São Lourenço são feitas com massa de longa fermentação com farinha italiana, assada no forno rústico à lenha. O menu traz opções como a Canastra (Molho de tomate Italiano, queijo canastra, calabresa curada com erva doce, cebola assada e orégano | R$ 53), Chèvre (Molho de tomate italiano, abobrinha e berinjelas grelhadas, queijo chèvre, tomilho, raspas de limão siciliano e azeite de oliva | R$ 50), Margherita (Molho de tomate Italiano, búfala artesanal e manjericão basílico | R$ 44), Pepperoni (Molho de tomate Italiano, queijo de búfala defumado e chorizo cantipalo levemente apimentado | R$ 56) e Portobelo (Molho de tomate italiano, búfala, queijo lua cheia, cogumelo portolobello fresco e parmesão | R$ 57), entre outras.

Serviço: Rua Casa do Ator, 208 – Vila Olimpia

Pizzaria Paulino

Neste domingo, a cada duas pizzas consumidas na Pizzaria Paulino, o cliente ganha uma pizza brotinho doce. Entre os sabores tradicionais da casa estão Brócolis Especial, com brócolis, cream cheese e bacon em cubinhos; a Caprese, com muçarela, rodelas de tomate, fatias grossas de muçarela de búfala, pesto de azeitonas e manjericão; Campo Belo, com calabresa artesanal levemente picante com erva-doce, cebola roxa e queijo tipo burrata, entre outras.

Serviço: Rua João Moura, 1065 – Pinheiros | Rua João Ramalho, 999 – Perdizes

Basilicata Trattoria

A Basilicata Trattoria oferece como entrada as Pinsas romanas, massa leve de fermentação natural de 72 horas. O aperitivo pode ser pedido em dois sabores: Funghi, feito com cogumelos grelhados, queijo de cabra, amêndoas e queijo tulha na saída (R$ 28) ou sabor Tradicional, feita com tomatinhos assados no balsâmico, mozzarella de búfala, rúcula e queijo parmesão (R$ 25).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 197 – Pinheiros

430 Gradi Pizzaria Napoletana

Para o Dia da Pizza, na compra de qualquer pizza individual napolitana, a pizzaria 430 Gradi presenteia o cliente outra pizza individual a escolher: Queen Margherita ou Bravo, bravo, calabresa. Por lá, a pizza é servida em tamanho individual, de aproximadamente 30 cm, e aparece no cardápio nos seguintes sabores: Bravo, bravo, calabresa (calabresa artesanal com erva-doce; Cruella (com salame artesanal apimentado); Caprichosa Veggie (cogumelo Paris, coração de alcachofra e azeitonas); Porco Belly (com pancetta artesanal marinada no limão), entre outras. Os valores variam de R$ 35,90 a R$ 46,90.

Serviço: Rua Pascal, 249 – Campo Belo

Câmara Fria

O bar Câmara Fria tem como opção a pizza CF Havaiana, coberta com molho de tomate defumado, presunto royale, abacaxi grelhado e queijo mussarela. A pizza CF muda de sabor de tempos em tempos com participação do público na escolha. É servida também nos sabores: mussarela, calabresa CF e cuesta azul. Atualmente no cardápio a R$ 31.

Serviço: Rua Graúna, 137 – Moema

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.