Receitas para fazer um rodízio de pizza em casa

Pizza é sempre uma opção certeira para animar qualquer dia da semana. E com tantos sabores disponíveis – de petisco até sobremesa – um rodízio é sempre uma boa pedida! E que tal transformar sua casa em pizzaria? Desde fazer a massa, que pode ser uma atividade prazerosa, até escolher recheios diversos, preparar uma noite pode ser sinônimo de diversão com a família e os amigos.

Para isso, selecionamos receitas cedidas por restaurantes especialistas no assunto para você reproduzir em casa. Tem desde a clássica marguerita, passando por pizza vegana de jaca, até pizza doce com frutas vermelhas. Confira:

Pizza de Margherita (receita do pizzaiolo Paul Cho, da Bráz Elettrica)

Ingredientes

Para a massa

1 1/4 xícara de farinha de trigo

1/2 colher (sopa) de sal

2 colheres (chá) de fermento biológico

1/2 colher (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sal (para o molho de tomate)

Para a massa

1/2 colher (sopa) de azeite

1 pitada de orégano

1/3 xícara de queijo muçarela picada

1/3 xícara de queijo muçarela de búfala em cubos

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma tigela, misture as farinhas e o sal. Reserve. Em outra tigela, junte o fermento, o azeite e 1 xícara de água. Adicione a mistura de farinhas e mexa com uma colher de pau até obter uma massa homogênea (cerca de três minutos). Deixe descansar por 15 minutos. Sove a massa por três minutos, divida-a em três bolas e disponha em uma assadeira polvilhada com farinha. Cubra-as com filme plástico e mantenha na geladeira de 24 a 48 horas. Em uma superfície lisa, polvilhada com farinha, abra a massa com a ponta dos dedos, polvilhando com mais farinha para não grudar. Estique até obter um disco de cerca de 25 centímetros de diâmetro, com bordas de 1 centímetro de espessura e o centro mais fino. Transfira para assadeiras redondas e reserve. Prepare o molho No liquidificador, bata o tomate pelado com o sal até obter um molho liso. Prepare o recheio Cubra a massa com o molho de tomate, tomando cuidado para não ultrapassar a borda. Regue com o azeite e junte o orégano e o manjericão. Cubra com a muçarela tradicional e a de búfala. Finalize com o queijo grana padano ralado. Leve ao forno preaquecido a 300ºC (ou à temperatura mais alta possível) até que as bordas estejam douradas. Sirva logo.

Pizza de escarola (receita da Carlos Pizza)

Ingredientes

Para a massa

1/2 kg de farinha de trigo

1 grama de fermento biológico , aproximadamente 1/2 colher de café

15 gramas de sal , aproximadamente 1 colher de sopa cheia

Para o molho

10 unidades de tomate italiano maduros, cortados ao meio

Sal a gosto

Azeite a gosto

Para o recheio

2 maços de escarola

1 dente de alho picado

1 fio de azeite

200 gramas de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Para finalizar

1/2 xícara (chá) de nozes em pedaços

1 limão-siciliano , apenas as raspas

Modo de preparo

Prepare a massa Na batedeira, bata a farinha com o fermento, 1 1/2 xícara de água gelada e o sal até formar uma massa homogênea. Cubra com papel-filme e deixe descansar na geladeira de um dia para o outro. Retire e mantenha em temperatura ambiente para fermentar até triplicar de volume. Prepare o molho de tomate Em uma assadeira, tempere o tomate com sal e azeite. Leve ao forno alto, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Espere amornar e retire a pele com as mãos. Transfira para o processador e triture. Prepare o recheio Em uma frigideira, em fogo médio, refogue a escarola com o alho no azeite por um minuto. Reserve. Abra a massa com as mãos no formato que desejar, deixando uma borda, mais grossa, de 1,5 centímetro. Transfira para uma assadeira. Espalhe o molho de tomate respeitando a borda. Leve ao forno alto, preaquecido, por dez minutos. Cubra com os queijos e volte ao forno até dourar. Finalize com as nozes e raspas de limão e sirva.

Pizza de pepperoni com erva-doce (receita da Carlos Pizza)

Ingredientes

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de vinagre

50 erva-doce picada

10 unidades de tomate italiano cortados ao meio

1/2 kg de farinha de trigo

1/2 colher (café) de fermento biológico

1 colher (sopa) cheia de sal – para a massa

200 queijo muçarela ralada

100 salame tipo pepperoni fatiado fino

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva a gosto

Prepare a massa Na batedeira, bata a farinha com o fermento, 1 1/2 xícara de água gelada e o sal até formar uma massa homogênea. Cubra com papel-filme e deixe descansar na geladeira de um dia para o outro. Retire e mantenha em temperatura ambiente para fermentar até triplicar de volume. Prepare o molho Em uma assadeira, tempere o tomate com sal e azeite. Leve ao forno alto, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Espere amornar e retire a pele com as mãos. Transfira para o processador e triture. Prepare a erva-doce Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar, o sal, o vinagre e 3 colheres (sopa) de água, mexendo até levantar fervura. Transfira para um pote hermético, junte a erva-doce e deixe na geladeira de um dia para o outro. Prepare a pizza Abra a massa com as mãos no formato que desejar, deixando uma borda, mais grossa, de 1,5 centímetro. Transfira para uma assadeira e espalhe o molho de tomate respeitando a borda. Leve ao forno alto, preaquecido, por dez minutos. Cubra com os demais ingredientes. Volte ao forno até dourar. Escorra a erva-doce e sirva sobre a pizza.

Pizza de pepperoni com massa de cerveja (receita do Locale Caffè)

Ingredientes

Para a massa

300 mililitros de cerveja cerveja lager

1 kg de farinha 00

350 mililitros de água gelada

150 gramas de açúcar refinado

80 gramas de sal

Para a cobertura

185 gramas de molho de tomate

180 gramas de queijo mussarela

80 gramas de salame tipo pepperoni

Continua após a publicidade

Prepare a massa: Despeje a cerveja em um bowl, deixe descansar por 3 horas em temperatura ambiente. Em outro bowl, misture os demais ingredientes e por último acrescente a cerveja. Sove a massa até o ponto de véu de glúten e deixe descansar por 15 minutos. Faça bolinhas de 200 gramas cada, leve a geladeira e deixe fermentar por 27 horas. Retire a massa da geladeira 1 hora antes do uso ou até atingir temperatura ambiente, abra a massa, recheie e asse. Preaqueça o forno a 300 graus. Montagem: Abra a massa, acrescente o molho, espalhe a muçarela e cubra com pepperoni. Leve ao forno já aquecido e asse até que a massa fique dourada.

Pizza Carbonara (receita do QT Pizza Bar)

Ingredientes

Para a massa

Massa de Pizza

1kg de farinha

100g de gelo

600g de água

33g de sal

1,5g de fermento fresco

Para a fondue de queijo

220g de parmesão ralado

600g de leite

600g de creme de leite

1,2kg de Ementhal

35g de amido de milho

Para a geleia de bacon

500g de bacon

410g de cebola

265g de açúcar

45g de azeite balsâmico

Para finalizar

1 gema de ovo

5g de broto de beterraba

120g de fondue de queijo

50g de geleia de bacon

1 pitada de flor de sal

Modo de preparo

Prepare a massa Separe os ingredientes e coloque a farinha na batedeira planetária. Após, coloque o fermento e o gelo na água e o dilua. Some a água à farinha e bata até obter consistência uniforme. Depois é só adicionar o sal. Ao retirar, fazer 4 dobras com intervalo de 30 minutos cada. Bolear em massas de 250g (rende 4 porções). Prepare a fondue de queijo Misturar tudo, menos o parmesão, numa panela em fogo baixo e mexer até dar consistência uniforme. Depois ir adicionando o parmesão aos poucos. Guarde na geladeira. Prepare a geleia de bacon Colocar o bacon e a cebola numa fritadeira e deixar dourar. Inserir o açúcar e o balsâmico depois e dar ponto de caramelo. Finalize Coloque metade do fondue na pizza e pré asse. Depois colocar a outra metade do fondue. Ao retirar, já cortar os pedaços e depois colocar a gema no meio e a geleia em volta dela. Coloque a flor de sal na gema e o broto de beterraba em cima. Ela está pronta para servir.

Pizza vegana com carne de jaca (receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô)

Ingredientes

Para a jaca

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara (chá) de carne de jaca desfiada

1 colher (chá) de azeitona verde picada

1 colher (sopa) de ervas frescas picadas, tomilho, manjericão, alecrim

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o queijo vegano

1/2 xícara (chá) de castanha de caju

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de polvilho azedo

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 disco de massa de pizza pronta

1/2 xícara (chá) de molho de tomate ou polpa

1/4 xícara (chá) de milho cozido

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Prepare a “carne” de jaca Em uma panela média com azeite, refogue a cebola e o alho. Junte a jaca, a azeitona e as ervas. Cozinhe no fogo médio por 15 minutos ou até dourar e tempere com sal e pimenta. Reserve. Prepare o queijo Junte no liquidificador a castanha, o limão, o polvilho, o sal e a pimenta. Adicione 3/4 de xícara de água e bata bem até formar um creme homogêneo. Leve essa mistura para a frigideira em fogo médio e deixe engrossar até o ponto de desprender do fundo da panela, ainda cremoso e não muito firme. Reserve. Montagem Cubra a massa de pizza com o molho de tomate, distribua a “carne” de jaca por cima, espalhe o queijo cremoso e salpique o milho. Asse em forno preaquecido a 200°C por 5 minutos ou de acordo com o tempo da embalagem. Sirva em seguida.

Pizza de manga (receita do chef Gino Contin Jr.)

Ingredientes

Para a massa

1 kg de farinha de trigo , de preferência italiana 00

600 mililitros de água

3 gramas de fermento químico seco

30 gramas de sal

semolina ou fubá para abrir a massa

Para o creme

1 manga palmer grande

1 rodela de gengibre

Montagem

350 gramas de massa de pizza

Cobertura

200 gramas de queijo mussarela

200 gramas de palmito em rodelas de 1cm de espessura

20 gramas de macadâmia picada

25 gramas de rúcula baby

70 gramas de manga palmer em cubos

15 gramas de queijo parmesão ralado bem fino

130 gramas de creme de manga

1 ramo de hortelã , apenas as folhas, para finalizar

Modo de preparo

Para a massa Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos. Prepare o creme Descasque pique a manga em pedaços, coloque em um liquidificador ou processador junto com o gengibre e bata na consistência de uma pasta grossa. Prepare a cobertura Abra uma massa napolitana redonda com 35cm, espalhe sobre ela o creme da manga preservando 2cm de borda, cubra o creme de manga com a muçarela fatiada, sobre a muçarela coloque todo o palmito. Leve ao forno e asse até as bordas ficarem bem coradas. Retire do forno e coloque os demais componentes espalhados sobre o queijo na seguinte ordem: rúcula baby, manga em cubos, macadâmias picadas e a hortelã e finalize ralando o parmesão sobre toda a pizza.

Pizza com queijo brie, chocolate branco e frutas vermelhas (receita da Piazzaria La Braciera)

Ingredientes

Para a massa

270 ml de água

415 g de farinha 00

15 g de sal

3 g de fermento biológico fresco

Recheio

50 g de queijo brie

2 barras de chocolate branco

200 g de frutas vermelhas (morangos, mirtilo, framboesa e amora)

20 g de biscoitos amanteigados (Butter Cookies)

Modo de preparo

Prepare a massa Em um bowl, dissolva o fermento em 250 ml de água e reserve. Em outro, adicione o sal e a farinha, e mexa um pouco para misturar. Adicione metade da farinha na água com fermento. Mexa girando o bowl até ficar homogêneo e depois adicione a segunda parte da farinha e continue mexendo até atingir o ponto da massa. Faça uma bola e deixe repousar por 10 minutos. Divida a massa em duas partes e boleie. Deixe fermentando em temperatura ambiente por de 6 a 8 horas, e estará pronto para abrir. Se for assar no fogão convencional, o indicado é ter uma pedra refratária para conseguir o melhor aproveitamento. Basta colocá-la no forno e aquecer a 280°C por 1 hora e depois assar as pizzas de 5 a 6 minutos. Prepare o recheio Após abrir a massa, coloque o queijo brie e os tabletes de chocolate branco, leve ao forno até que o chocolate comece a derreter. Retire e finalize com as frutas vermelhas e os biscoitos. *Rende 2 pizzas individuais

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.