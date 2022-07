Dia do Chocolate: lugares em São Paulo para celebrar a data e se deliciar

Celebrado no próximo dia 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é uma data que não pode passar em branco, ainda mais para os brasileiros. Afinal, o Brasil é o 7º maior produtor mundial de cacau, fruta que dá origem ao ingrediente de um dos alimentos mais apreciados ao redor do planeta.

Já que a data cai numa quinta-feira, já pertinho do final de semana, pode ser uma boa oportunidade para celebrar fora de casa, aproveitando uma sobremesa caprichada num dos incontáveis restaurantes de São Paulo. Abaixo, fizemos uma seleção de alguns estabelecimentos que trazem sobremesas feitas com chocolate para comemorar o dia dele.

Tem opção de sorvete, bolo de chocolate, milkshake, degustação com vinho e até doces mais “diferentonas”. Confira:

Rendez-Vous

O bistrô francês Rendez-Vous, localizado no coração de Pinheiros, traz para o menu fixo da casa o bolo de chocolate Magnifique. Seu lançamento está previsto para 7 de julho, em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, no valor de R$ 24.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros

Gelateria Davvero

A gelateria Davvero apresenta sua linha de sobremesas feitas com chocolate em comemoração ao Dia do Chocolate. Para começar, são três tipos de Gelato e um Sorbet (à base de água): Gelato de Chocolate ao Leite Belga; Gelato de Chocolate Diet; Gelato de Chocolate Branco com Pedaços e Sorbet de Chocolate Amargo. Todos podem ser degustados em três tamanhos de copinhos: P (R$ 15), M (R$ 17) e G (R$ 19). Há também a opção de casquinhas: P (R$ 17) e M (R$ 19).

Serviço: Rua Pais de Araújo, 129 – Itaim Bibi | Rua Afonso Braz, 351 – Vila Nova Conceição | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 (Shopping Iguatemi Faria Lima)

Mercearia do Conde

A Mercearia do Conde, da restauratrice Maddalena Stasi, conta com opções como Torta de Chocolate e Marzipã com Sorvete (R$ 35,00); Bolinho Quente de Chocolate com Sorvete e Calda de Chocolate ou Frutas Vermelhas (R$ 29, na foto) e Brigadeirinhos (R$ 22, 6 unidades).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 217 – Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204

Bardega

O primeiro wine bar do Brasil, o Bardega propõe para a data um flight que harmoniza três tipos em diferentes graduações com 3 taças de 30 ml de vinhos fortificados: chocolate ao leite com damasco, chocolate 50% com cereja e chocolate 60% combinados com Distinto 5 anos, Porto Ruby e Porto Tawny. A opção sair por R$ 69.

Serviço: Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218 – Itaim Bibi | Tel.: 11.2691-7578

Martin Bar

No menu do Martin Bar, no bairro do Tatuapé, um dos destaques é o Cremoso de Chocolate Belga (R$ 44,90), feito com brownie de chocolate belga com nozes coberto com cremoso de chocolate ao leite, amargo e praliné de nozes, finalizado com sopa fria de chocolate branco com maracujá.

Serviço: Rua Apucarana, 1490 – Tatuapé

Enosteria Vino e Cucina

No menu da Enosteria Vino e Cucina, a sugestão é o Semifreddo de chocolate meio amargo e branco, a sobremesa sai por R$ 28.

Serviço: Rua Jacques Felix, 626 A – Vila Nova Conceição

DCK Burger

Torta de cookie de chocolate é opção de sobremesa no DCK BurgerEntre as sobremesas do menu do DCK Burger, o destaque vai para a Chocolatuda (R$ 22,90), uma torta de cookie de chocolate, coberta com cremoso de chocolate, um toque de chocolate em pó e creme inglês.

Serviço: Rua Demétrio Ribeiro, 605 – Tatuapé

Jordão Bar

O Jordão Bar, no Tatuapé, serve o Jordão Gateau (R$ 54,90), um bolo tipo Gateau com calda quente de chocolate meio amargo, farofa de amêndoas, pedaços de morango e picolé de baunilha.

Serviço: Rua Apucarana, 1452 – Tatuapé

Animus

Comandado pela chef Giovanna Grossi, o restaurante Animus, oferece a Torta de Chocolate (R$ 36) com coulis de cambuci, crocante de amendoim e café.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros | Tel.: (11) 2371-798

A Bela Sintra

A confeitaria do restaurante lusitano A Bela Sintra, nos Jardins, traz uma sobremesa que está no menu desde a inauguração, o rocambole de chocolate com baba de moça R$ 34.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2325 – Jardins

212 Burger

Instalada na região dos Jardins, a 212 Burger oferece diversas opções de sobremesas, como os Shakes que dispõem de cinco sabores diferentes, destacando para a ocasião o tradicional de Chocolate (R$ 23).

Serviço: Alameda Campinas, 1021 – Jardins

Aguzzo Cucina

O Aguzzo Cucina oferece entre as sobremesas com chocolate a Goccia di Cioccolato (mousse de chocolate branco em crosta de chocolate meio amargo com calda de framboesa), por R$ 29, e o Ravioli di Cioccolato (massa fresca feita com cacau e recheio de creme de avelãs e calda de chocolate e framboesa, na foto), por R$ 37.

Serviço: Rua Silmão Álvares, 325 – Pinheiros

Salt Burger N’Bar

Entre as opções de sobremesas com chocolate do Salt Burger N’ Bar, o destaque é a Taça Salt (R$ 35), unindo sorvete de creme, Nutella, Petit Gateau e morangos em uma clássica taça.

Serviço: Rua Augusto Tolle, 175 – Santana

Bistrot de Paris

Entre as opções com chocolate do restaurante Bistrot de Paris estão o Petit Gatêau com sorvete de baunilha (R$ 29), Taça de Mousse de Chocolate (R$ 29), Fondant de Chocolate e Sopa de Frutas Vermelhas (R$ 29) e agora, no inverno, a Fondue de Chocolate com frutas e madeleines.

Serviço: Rua Augusta, 2542 – Jardins | Tel.: 11.3063-1675

NB Steak

O NB Steak, famoso pelos cortes de carnes, traz ao menu do restaurante um clássico petit gateau com sorvete (R$ 28).

Serviço: Av. Vereador José Diniz, 3864 – Campo Belo | Av. Brigadeiro Faria Lima, 140 – Pinheiros | Av. Juscelino Kubitschek, 816 – Itaim Bibi

Praça São Lourenço

No Praça São Lourenço é possível provar a choux (massa choux crocante recheada com mousse de doce de leite, calda de chocolate amargo e praliné de nozes salgado, por R$ 35); a torta cremosa de brigadeiro (R$ 26, na foto); a fondant de chocolate belga (R$ 35) e o bolinho quente de chocolate belga, acompanha sorvete de baunilha.

Serviço: Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olímpia | Tel.: (11) 3053-9300

Maré Bar

Mousse de Chocolate Belga com Calda de Amarena, do Maré BarRecém-inaugurado no Tatuapé, o Maré Bar traz uma nova proposta de espaço aberto com clima de praia. Entre as sobremesas, o carro-chefe da casa é o Mousse de Chocolate Belga com Calda de Amarena (R$ 32).

Serviço: Rua Azevedo Soares, 685 – Tatuapé

Empório Manuel

O Empório Manuel oferece no menu de sobremesas um Profiteroles à L’ancienne (profitelores com sorvete e baunilha e calda de chocolate, por R$ 32) e também uma mousse au chocolat e a Glace Pistache (mousse de chocolate com sorvete de pistache, por R$ 39).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi | Tel.: (11) 3073-1679 ou (11) 9308-74396 (WhatsApp)

Bocca Nera

O Bocca Nera conta com o primeiro bar com rodízio de vinhos do mundo. Além disso, por lá é possível experimentar o brownie cremoso de chocolate amargo (R$ 28), o doce é servido com sorvete de baunilha e calda de caramelo toffee.

Serviço: Rua Mourato Coelho, 1160 – Vila Madalena | Tel.: (11) 3031-5171

