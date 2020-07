Pizza caseira tem sabor especial; veja receitas para pôr a mão na massa!

Uma das datas gastronômicas mais lembradas e comemoradas, o Dia da Pizza (10 de julho) realmente merece uma atenção especial. Iguaria daquelas que agradam todos os paladares, a pizza foi ganhando adaptações de acordo com os diferentes gostos pelo mundo.

Paixão paulista (São Paulo é a segunda cidade que mais come pizza no mundo, perdendo só para Nova York), a pizza brasileira ganhou recheios generosos e sabores um tanto quanto inusitados. Mas há ainda cada vez mais espaço para a tradicional pizza napolitana, produzida em formato individual e com bem menos recheio; e também para a pizza americana, com borda grossa e feita para comer com as mãos.

Mas para quem busca comemorar a data sem recorrer ao delivery, fazer pizza em casa, desde a massa, pode render uma boa diversão! Além do mais, sentir o cheirinho da pizza assando no forno é recompensador. Confira abaixo receitas diversas de pizza para colocar a mão na massa:

Continua após a publicidade

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva