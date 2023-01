Dia do Queijo: 3 receitas de dar água na boca para celebrar

Ingrediente estrela de diversos pratos e nos mais diferentes países, o queijo é uma iguaria a ser celebrada – e realmente é. O dia 20 de janeiro, Dia do Queijo, é uma oportunidade de provar novas receitas e até novos tipos de queijo.

A seguir, trazemos três receitas para se aventurar na cozinha com preparos práticos e deliciosos! Do mac and cheese ao Fettuccine Alfredo, veja receitas com queijo de dar água na boca!

Fettuccine Alfredo

*Receita do chef Bernard Contipelli, do bistrô Pontremoli

Ingredientes

100g de fettuccine;

1 litro de água fervente para o cozimento.



Para o molho

1 colher (sopa) de manteiga;

1 pitada de noz moscada;

1 pitada de pimenta do reino;

200g de queijo parmesão ralado;

1 xícara de creme de leite fresco.

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente coloque o fettuccine para cozinhar, seguindo tempo indicado na embalagem. Enquanto o macarrão cozinha, em outra panela acrescente a manteiga, a pimenta do reino e a noz moscada. Assim que a manteiga derreter, coloque o creme de leite e misture bem. Quando começar a levantar fervura, acrescente o queijo parmesão e abaixe o fogo. Vá mexendo bem, porque o queijo precisa derreter aos poucos para incorporar ao creme de leite e chegar na consistência correta. Quando o molho estiver homogêneo, acrescente o macarrão al dente e está pronto para servir.

Rendimento: 1 pessoa. Para uma receita maior basta multiplicar os ingredientes pelo número de pessoas que serão servidas.

Queijo C amembert empanado com cogumelos paris

*Receita do chef Elízio Correa da Silva, do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

Ingredientes



Continua após a publicidade

Para a manteiga temperada

70g manteiga;

2g de alho picado;

2g de cebola picada;

5g de mostarda L’Ancienne;

1g de ervas finas picadas (alecrim, tomilho e sálvia);

5ml de vinho tinto;

Sal a gosto.

Para o queijo

1 queijo Camembert;

100g de farinha de trigo;

2 ovos;

100g de farinha Panko;

100g de cogumelo paris;

50g de alho confitado;

50g de tomate-cereja confitado;

70g de manteiga temperada;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Prepare a manteiga: Refogue o alho e a cebola picada em metade da manteiga, acrescente o vinho tinto e deixe ferver até evaporar o álcool. Depois, coloque as ervas finas picadas, a mostarda ancienne e o restante da manteiga. Reserve.

Prepare o queijo: Empane o queijo Camembert na farinha de trigo, passe nos ovos levemente batidos à mão e, depois, empane na farinha panko. Reserve. Confite o alho e o tomate-cereja no azeite, coloque sal a gosto e leve ao forno em temperatura de 180 graus por 15 minutos. Reserve. Coloque o queijo já empanado para fritar. Enquanto isso, na frigideira, refogue na manteiga temperada os cogumelos paris. Em seguida, coloque os confitados de alho e tomates-cereja, sal a gosto e pronto. Coloque no prato o queijo empanado já frito e, por cima, o refogado de cogumelos. A manteiga temperada pode ir por cima do queijo para dar mais um aroma ao prato.

Opção de acompanhamento: uma porção de torradas no pão rústico, para dar ainda mais sabor ao queijo Camembert.

Mac and cheese

*Receita do chef Melchior Neto

Ingredientes

2 xícaras (chá) de macarrão caracol;

2 colheres (sopa) de azeite;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 colher (café) de açafrão;

200ml de creme de leite;

200g de requeijão;

200g de cheddar;

100g parmesão ralado;

300g de bacon picado.

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em água com uma pitada de sal até ficar al dente e reserve. Frite o bacon e reserve. Na mesma frigideira, adicione uma colher de azeite e uma colher de manteiga, adicione o creme de leite, o açafrão, o requeijão, o cheddar e o parmesão. Mexa bem até ficar um creme homogêneo, misture o macarrão. Acomode em um prato e finalize com o bacon por cima e pronto.